Karina La Princesita visitó Otro Día Perdido y sorprendió al revelar el esfuerzo al que se sometió en los comienzos de su carrera. En una entrevista con Mario Pergolini, la artista repasó su historia en la movida tropical y compartió detalles sobre el ritmo agotador que vivió en sus primeros años.

La cantante explicó que, aunque hoy su agenda es mucho más tranquila, hubo una época en la que la cantidad de presentaciones era abrumadora. “Ahora, si te fijás, hay uno o dos por noche como mucho”, señaló, marcando la diferencia con el pasado.

Cuando Pergolini le preguntó cuál había sido su máximo, Karina dejó a todos sin palabras: “34 shows entre viernes, sábado y domingo”. Detalló que esas jornadas maratónicas arrancaban a la tarde y podían terminar a la mañana siguiente, sobre todo en épocas de carnaval y con temperaturas extremas.

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“Empezábamos a las 3 de la tarde en Tucumán, con 50 grados de calor, y terminábamos a las 9 de la mañana, sin parar al otro día en Santiago del Estero”, recordó la cantante. El cuerpo no tardó en pasarle factura. Karina confesó que no tenía poder de decisión sobre su ritmo laboral: “Antes yo no decidía”, dijo.

El cronograma lo imponían otros y ella solo cumplía con salir al escenario. “Frené porque ya a lo último me salieron quistes en las cuerdas vocales, cantaba y escupía sangre”, relató sobre las consecuencias físicas de ese esfuerzo. Su representante actual, que también era su manager en aquellos años, fue testigo de ese deterioro y la acompañó en cada presentación, viendo de cerca el desgaste que sufría.

A pesar de la cantidad de shows, Karina reveló que la plata que ganaba no era proporcional al esfuerzo realizado. “La cantidad de presentaciones no se traducía en ingresos proporcionales”, lamentó. Pergolini, desde su experiencia en la industria, reconoció que muchas veces el público solo ve el disfrute y el entretenimiento, pero no el sacrificio que hay detrás: “Uno a veces no ve el sufrimiento del artista”, reflexionó, tras años de acompañar bandas.

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