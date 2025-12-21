Karina La Princesita dejó a todos boquiabiertos al revelar el inesperado vínculo que la une desde la infancia con Wanda y Zaira Nara, mucho antes de que cualquiera de ellas alcanzara la fama y la exposición mediática.

La confesión surgió en un clima distendido durante una emisión del streaming de Mernuel, Moski y Bauleti, donde la cantante compartió charla con Luck Ra y La Joaqui.

Entre risas y anécdotas, Karina abrió el baúl de los recuerdos y lanzó una frase que descolocó a todos: “De hecho, a Zaira la conozco antes de que ella trabaje, yo sea cantante, de todo. Vivíamos a una cuadra en Boulogne”.

La sorpresa fue inmediata. Luck Ra no dudó en pedirle que confirmara si hablaba en serio y La Princesita redobló la apuesta: “Hace mucho éramos vecinas con Wanda y Zaira”.

Lejos de quedarse en un dato al pasar, Karina sumó detalles que pintaron de cuerpo entero aquella etapa previa a los flashes y las alfombras rojas. “Todos sabíamos que Zaira era como la modelo del barrio, re hermosa”, recordó con una sonrisa.

Karina La Princesita recordó la sorpresiva historia que la une a Wanda y Zaira Nara: “Antes de la fama” | Créditos: Captura streaming

KARINA RECORDÓ CUANDO ERA VECINA DE WANDA Y ZAIRA

La historia no terminó ahí. Karina también contó que con Wanda Nara compartieron momentos típicos de barrio, algo impensado para muchos hoy en día.

“Con Wanda compartíamos asados porque hemos tenido amigos en común”, reveló, completando un relato que unió música tropical, farándula y vida cotidiana en una misma postal del conurbano bonaerense.

La anécdota se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los usuarios celebraron el dato y reaccionaron con humor y nostalgia. Comentarios como “Aguante Boulogne”, “Estaban destinadas a triunfar” o “Nunca me hubiera imaginado que se conocieran antes de ser famosas” inundaron X e Instagram, demostrando el impacto de la revelación.