A casi tres meses del inicio de Gran Hermano Generación Dorada, Lolo Poggio fue eliminada en la polémica “placa planta”.
Invitada a El Debate, Santiago del Moro le preguntó a la influencer por qué cree que la gente la sacó y ella dio su concreto punto de vista.
Luego, los analistas del reality, como Laura Ubfal y Ceferino Reato, delinearon los motivos más fuertes de su inesperada salida.
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¿POR QUÉ LOLO POGGIO FUE ELIMINADA DE GRAN HERMANO EN LA “PLACA PLANTA”?
Santiago del Moro: -Lolito, ¿qué creés que pasó?
Lolo Poggio: -No sé, Santi. Que mis compañeros digan que mi ausencia se siente, eso habla un poco de cómo me percibían adentro. Siempre que alguien me vino a confrontar, me planté. Nunca permití que me pasen por encima. Tal vez tengo una forma de discutir más pasiva, quizás no grito tanto...
Del Moro: -No fue por eso, Lolo. Explicale, Laura.
Laura Ubfal: -Había un hate afuera, nada más.
Ceferino Reato: -Esa es una explicación parcial.
Ubfal: -Es la realidad.
Ceferino: -No, si a la hermana la gente la quiere un montón.
Ubfal: —Desde el primer día se dijo que estaba acomodada y se hablaba de Julieta.
Lolo: -Yo fui a ser yo. No puedo fingir algo que no soy. Cuando me preguntaron qué iba a hacer, yo les dije que iba a mostrar lo que soy yo. No soy una persona que va a estar buscando el conflicto por gusto.
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Gastón Trezeguet: -Miralo a Zunino, no tiene conflicto y por alguna razón sigue ahí. Fue por el shippeo.
Lolo: -Zunino en la casa es un embole.
Ceferino:- No te lleves la impresión de que fue por hate o por tu hermana, fue por vos, no jugaste bien, no te luciste. Eras una planta.
Sol Pérez: -No coincido.
Eliana Guercio: -Yo tampoco, jugaste muy bien.
Lolo: Yo -considero que el juego se hacía adentro del confesionario. Creo que hice una buena lectura de la casa.