A casi tres meses del inicio de Gran Hermano Generación Dorada, Lolo Poggio fue eliminada en la polémica “placa planta”.

Invitada a El Debate, Santiago del Moro le preguntó a la influencer por qué cree que la gente la sacó y ella dio su concreto punto de vista.

Luego, los analistas del reality, como Laura Ubfal y Ceferino Reato, delinearon los motivos más fuertes de su inesperada salida.

Gran Hermano: el verdadero motivo de la eliminación de Lolo Poggio (captura de Telefe)

¿POR QUÉ LOLO POGGIO FUE ELIMINADA DE GRAN HERMANO EN LA “PLACA PLANTA”?

Santiago del Moro: -Lolito, ¿qué creés que pasó?

Lolo Poggio: -No sé, Santi. Que mis compañeros digan que mi ausencia se siente, eso habla un poco de cómo me percibían adentro. Siempre que alguien me vino a confrontar, me planté. Nunca permití que me pasen por encima. Tal vez tengo una forma de discutir más pasiva, quizás no grito tanto...

Del Moro: -No fue por eso, Lolo. Explicale, Laura.

Laura Ubfal: -Había un hate afuera, nada más.

Ceferino Reato: -Esa es una explicación parcial.

Ubfal: -Es la realidad.

Ceferino: -No, si a la hermana la gente la quiere un montón.

Ubfal: —Desde el primer día se dijo que estaba acomodada y se hablaba de Julieta.

Lolo: -Yo fui a ser yo. No puedo fingir algo que no soy. Cuando me preguntaron qué iba a hacer, yo les dije que iba a mostrar lo que soy yo. No soy una persona que va a estar buscando el conflicto por gusto.

Gastón Trezeguet: -Miralo a Zunino, no tiene conflicto y por alguna razón sigue ahí. Fue por el shippeo.

Lolo: -Zunino en la casa es un embole.

Ceferino:- No te lleves la impresión de que fue por hate o por tu hermana, fue por vos, no jugaste bien, no te luciste. Eras una planta.

Sol Pérez: -No coincido.

Eliana Guercio: -Yo tampoco, jugaste muy bien.

Lolo: Yo -considero que el juego se hacía adentro del confesionario. Creo que hice una buena lectura de la casa.