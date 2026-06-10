Las vacaciones de invierno 2026 tendrán una de sus propuestas más esperadas para los más chicos. Luli Pampín llegará al Movistar Arena los días 11 y 12 de julio con “Millones de Gracias World Tour”, un espectáculo con el que celebra una década de carrera y que promete convertirse en el show más grande y emocionante de toda su trayectoria.

Con más de 22 millones de seguidores en todo el mundo y una comunidad de fanáticos que trasciende generaciones, la artista argentina presentará una producción especialmente diseñada para disfrutar en familia, donde la música, la imaginación y la diversión serán protagonistas.

Cómo será el nuevo show de Luli Pampín en Buenos Aires

La propuesta reunirá algunas de las canciones más populares de su repertorio, aquellas que millones de niños cantan y bailan a diario en distintos países.

Foto: prensa Luli Pampín

Durante el espectáculo sonarán clásicos como “Camino por la selva”, “La vaca Lola”, “A mi burro le duele la cabeza” y “Aram Sam Sam”, entre muchas otras canciones que forman parte del universo de la artista.

Pero la música será solo una parte de la experiencia. La producción incluirá voz en vivo, pantallas gigantes, impactantes efectos visuales, más de 20 cambios de vestuario, un gran elenco de bailarines y sorprendentes transformaciones escénicas que convertirán cada función en una verdadera fiesta para toda la familia.

El fenómeno que conquistó millones de hogares

Consolidada como una de las figuras infantiles más importantes del mundo, Luli Pampín logró construir un fenómeno internacional que comenzó de manera completamente inesperada.

Nacida en Mendoza y radicada en España desde los 12 años, su vida tomó un rumbo muy diferente al que imaginaba. A los 18 años inició una carrera militar, donde desarrolló disciplina y afición por el deporte, mientras continuaba formándose en distintas disciplinas artísticas.

Sin embargo, el verdadero cambio llegó años después, cuando nació su hijo.

Foto: prensa Luli Pampín

El momento que cambió su vida para siempre

Según contó la propia artista, fue la maternidad la que despertó en ella el deseo de trabajar para las infancias y superar la timidez que la acompañaba desde pequeña.

A partir de entonces comenzó a formarse en educación y entretenimiento infantil, dictó clases de baile y profundizó en el universo creativo de los más chicos. En 2016 publicó su primer video en YouTube, grabado de manera casera, sin imaginar el impacto que tendría.

Tras varios años de trabajo constante, el productor Alberto Mantovani descubrió su proyecto e impulsó su profesionalización. Desde entonces, su crecimiento fue exponencial, con millones de reproducciones, discos, giras internacionales y espectáculos que agotaron entradas en distintos países de habla hispana.

Foto: prensa Luli Pampín

Una gira internacional que llega a Buenos Aires

“Millones de Gracias World Tour” forma parte de una extensa gira internacional que también recorrerá otros escenarios de Latinoamérica. Antes de desembarcar en Argentina, la artista se presentará el 4 de julio en el Movistar Arena de Santiago de Chile, reafirmando el fenómeno global en el que se convirtió durante los últimos años.

Las funciones del 11 y 12 de julio en el Movistar Arena prometen transformarse en uno de los eventos infantiles más importantes de las vacaciones de invierno, con una producción de gran escala pensada para emocionar tanto a los niños como a los adultos que acompañan la experiencia.

Cuándo son los shows de Luli Pampín en el Movistar Arena

Fechas: 11 y 12 de julio

Lugar: Movistar Arena

Espectáculo: “Millones de Gracias World Tour”

Entradas: ya se encuentran a la venta.

Con música, baile, personajes entrañables y una puesta visual impactante, Luli Pampín buscará celebrar sus primeros diez años de carrera junto a las familias que la acompañaron desde sus comienzos y con una nueva generación de fans que sigue creciendo alrededor del mundo.