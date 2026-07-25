Los rumores sobre un supuesto vínculo sentimental entre Luciana Salazar y el empresario tecnológico Eduardo Wassi siguen sumando capítulos. Después de que Pepe Ochoa asegurara que entre ambos existiría una relación desde hace varios meses, Ángel de Brito aportó un dato que generó un fuerte revuelo.

Durante una emisión de Bondi Live, el conductor sorprendió al revelar una situación que, según contó, habría ocurrido durante uno de los viajes de la modelo.

“La mudaron de hotel”, lanzó De Brito, despertando la inmediata curiosidad del resto de los integrantes del programa.

LA VERSIÓN QUE CONTÓ ÁNGEL DE BRITO

Ante la consulta de sus compañeros sobre el motivo del cambio de alojamiento, el periodista dio su explicación.

“Porque el señor que la invitó, un ‘amigo’... se enteró la esposa”, afirmó el conductor, sin brindar mayores detalles sobre el episodio.

La revelación generó sorpresa en el estudio y volvió a alimentar las versiones que desde hace varios días vinculan sentimentalmente a Luciana Salazar con Eduardo Wassi. Tras contar la anécdota, De Brito cerró el tema con ironía: “Cosas que ocurren”.

Crédito: BondiLive

QUÉ HABÍA DICHO PEPE OCHOA SOBRE EL SUPUESTO ROMANCE

Días atrás, en LAM, Pepe Ochoa aseguró que la modelo estaría viviendo una relación con el empresario radicado en Estados Unidos.

El panelista incluso descartó que se tratara de un vínculo pasajero y sostuvo que la historia llevaría varios meses. “No es chongo, es novio”, aseguró al aire.

Las versiones cobraron fuerza mientras Salazar disfrutaba de unos días en Miami junto a su hija Matilda, siguiendo de cerca el Mundial 2026.

LA RESPUESTA DE LUCIANA SALAZAR

Frente a la repercusión que tuvieron los rumores, la modelo decidió expresarse a través de sus historias de Instagram, aunque evitó confirmar o desmentir la información.

“Hace tiempo que no me gusta hablar de mi vida y tengo los motivos para no hacerlo”, escribió.

Además, aclaró que no piensa responder por publicaciones realizadas por terceros. “No me voy a hacer cargo de nada de lo que están publicando en portales o redes que no haya salido de mi boca”, remarcó.

Si bien eligió mantener el misterio sobre su presente sentimental, dejó abierta la puerta a una futura confirmación al señalar que, cuando decida hacer pública una relación, será ella misma quien lo comunique.