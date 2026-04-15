Luciana Salazar volvió a ser tendencia tras su paso por el programa de Ángel de Brito en Bondi Live, donde habló de su vida sentimental y dejó en claro que no negocia nada cuando se trata de vínculos amorosos.

Todo comenzó cuando la mediática recordó una anécdota reciente que refleja cómo es percibida. “Hace unos días estaba almorzando con un amigo y una persona se acerca y me dice ‘vos sos la chica más difícil’, y le dije: ‘sí, muy bien’”, contó, sin incomodarse por la etiqueta.

Lejos de desmentirlo, redobló la apuesta y fue contundente: “Así como la gente me ve, soy recontra exigente, hasta para un touch and go lo soy. Analizo todo y si algo no me gusta, afuera, chau”, lanzó, dejando en claro que su nivel de análisis no tiene excepciones.

SU HISTORIAL AMOROSO Y UNA CONFESIÓN CON HUMOR

En ese contexto, Salazar también hizo referencia a su historial sentimental y desmitificó algunos rumores. “No fui muy botinera, estuve con dos jugadores de fútbol, creo que hice más lío en el ATP”, dijo entre risas, en alusión al mundo del tenis.

Con ese comentario, dejó en evidencia que su vida amorosa siempre estuvo bajo la lupa, aunque ella misma se encargó de bajarle el tono con ironía.

Luciana Salazar. Foto: prensa Por: Santiago Sedlacek

QUÉ HOMBRES LE INTERESAN HOY A LULI SALAZAR

Al momento de hablar de sus preferencias actuales, la mediática sorprendió con un cambio de perfil. “Los actores y los modelos me aburren un poco, elijo más a los empresarios”, confesó, marcando una diferencia con etapas anteriores de su vida.

De esta manera, dejó claro que hoy prioriza otro tipo de vínculo, más ligado a la estabilidad y a intereses distintos al mundo del espectáculo.

EL RUMOR DE ROMANCE CON RAMIRO MARRA

En medio de este panorama, también recordó el episodio que la vinculó con el político Ramiro Marra, con quien fue vista en un encuentro que despertó especulaciones.

Fiel a su estilo, lo contó con humor: “Me dijo que me encaró porque era su amor platónico y que yo lo había ‘pateado’ porque estaba de novia”, reveló.