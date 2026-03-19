Luciana Salazar volvió a quedar en el centro de la escena tras lanzar duras acusaciones contra Martín Redrado y protagonizar un llamativo momento en vivo, donde una tarotista le hizo una inquietante predicción.

En comunicación telefónica con La Mañana con Moria, Luli aseguró que el economista no estaría cumpliendo con obligaciones vinculadas a la menor Matilda Salazar, y fue aún más allá al deslizar situaciones extrañas.

“Una empleada de él encontró mi nombre adentro de un jarrón de miel. Yo no sé de brujerías”, lanzó Salazar en el programa de eltrece.

La preocupante predicción en vivo sobre Luciana Salazar (captura de eltrece)

Mientras tanto, en el estudio, la duendóloga y tarotista Liliana Chelli le tiraba las cartas en vivo y encendió las alarmas con su interpretación.

“Estoy con las cartas. Acá está Luciana, acá estaría el caballero. Pero va a tener que cuidarse mucho, mucho, porque mirá lo que es esta carta y esta tijera acá”, comenzó diciendo Chelli.

Luego, profundizó con una advertencia que generó impacto: “Hay una persona muy allegada a él tratando de cortar los límites totales de Luciana. Hay muchas peleas, más que nada por dinero, pero también por energías”.

La preocupante predicción en vivo sobre Luciana Salazar: “Esta carta es fea”

Sin embargo, lo más fuerte llegó después: “Esta carta es fea en este mazo, porque puede venir hasta algo de salud. Va a tener que cuidarse mucho, limpiarse”.

Finalmente, la tarotista cerró con una frase que dejó preocupación: “Yo la veo un tanto desprotegida. No se está cuidando como debe cuidarse”.