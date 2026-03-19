El clima en A la Barbarossa fue completamente distinto desde el arranque. Visiblemente conmovida, Georgina Barbarossa abrió su programa con un fuerte mensaje por la desaparición de Esmeralda, la nena de dos años que es intensamente buscada en Cosquín, Córdoba.

“Sinceramente hoy no podemos empezar arriba porque desde que me enteré de esta noticia tengo un bajón y una preocupación. La desaparición de Esmeralda, una nenita de dos años, me tiene estrujado el corazón”, expresó la conductora, conmovida.

“Están bomberos, policía, drones, perros, todos buscándola y esperemos que aparezca pronto”, agregó Georgina.

Desaparición de Esmeralda: todo lo que se sabe hasta ahora (captura de Telefe)

ESTÁN BUSCANDO A ESMERALDA, NENA DESAPARECIDA EN CÓRDOBA

el periodista de policiales Paulo Kablan aportó información clave sobre el caso y explicó el protocolo activado: “No se cumplieron 24 horas, esto se va a cumplir esta tarde. Se activó la ley Alerta Sofía. Es un sistema, un método para buscar rápidamente a un nene o una nena desaparecida”.

Además, detalló las circunstancias en las que fue vista por última vez: “Esmeralda es una nena de dos años, muy chiquita, vive en el barrio San José Obrero, en Cosquín. Ayer al mediodía salió a la vereda con un hermanito, mientras la mamá estaba en la cocina, y en un momento dejó de verla”.

Kablan también destacó la rápida reacción de la familia y las autoridades: “En menos de una hora ya estaba hecha la denuncia. Buscaron en la casa, en el barrio y enseguida se dio aviso a la policía. En estos casos, por la edad, primero se revisan los alrededores y después se amplía el radio de búsqueda”.

Mientras continúa el operativo, crece la preocupación y la expectativa por la aparición de la pequeña, en un caso que conmueve a todo el país.

Alerta Sofía (Foto web de Ministerio de Seguridad)

Alerta Sofía: buscan a Esmeralda Marisa Pereyra López, de 2 años

Esmeralda Marisa Pereyra López, de 2 años, es intensamente buscada tras ser vista por última vez el 18 de marzo de 2026 alrededor de las 14:30 en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín, Córdoba.

La menor mide aproximadamente 60 cm, es de contextura delgada, tez blanca, tiene cabello castaño oscuro, largo y ondulado hasta los hombros, y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía un body gris de mangas largas y no llevaba calzado.

Ante cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, se solicita comunicarse de inmediato a la línea 134 o acercarse a la comisaría o sede judicial más cercana.