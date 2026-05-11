El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una semana con temperaturas bajas en la Ciudad de Buenos Aires y confirmó cuál será la mañana más fría entre el 11 y el 17 de mayo.

De acuerdo al pronóstico oficial actualizado este lunes, el día más frío de la semana será justamente el lunes 11 de mayo, con una temperatura mínima de apenas 4 grados y cielo despejado durante gran parte de la jornada.

La combinación de aire frío, poco viento y cielo limpio favorecerá un amanecer muy fresco en el AMBA, con sensación térmica que podría ubicarse incluso por debajo de los valores previstos en algunas zonas suburbanas.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires durante la semana

Según el SMN, después del fuerte descenso térmico del lunes, las temperaturas comenzarán a subir lentamente:

Martes: mínima de 10° y máxima de 19°

Miércoles: mínima de 11° y máxima de 18°

Jueves: mínima de 12° y máxima de 18°

Viernes: mínima de 12° y máxima de 19°

Sábado: mínima de 12° y máxima de 17°

Domingo: mínima de 8° y máxima de 13°

El pronóstico muestra una semana estable, sin lluvias importantes y con mañanas frescas, aunque ninguna tan fría como la del lunes.

Recomendaciones por el frío de la mañana

Ante el marcado descenso de temperatura en las primeras horas del día, especialistas recomiendan:

Salir bien abrigados durante la mañana.

Prestar atención a niños y adultos mayores.

Y ventilar los ambientes calefaccionados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

El SMN actualiza diariamente el pronóstico oficial para Buenos Aires y el resto del país a través de sus canales oficiales.