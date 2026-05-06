Las sales de Epsom, conocidas químicamente como sulfato de magnesio, se convirtieron en un aliado cada vez más popular entre quienes cuidan plantas en casa. Su uso puede aportar beneficios concretos, aunque no es una solución mágica para todos los casos.

El magnesio es un nutriente clave para las plantas, ya que forma parte de la clorofila, el pigmento responsable del color verde y de la fotosíntesis. Por eso, cuando hay deficiencia, las hojas pueden volverse amarillas o perder intensidad.

Para qué sirven las sales de Epsom en las plantas

Mejoran el color de las hojas: ayudan a recuperar el verde intenso.

Favorecen el crecimiento: especialmente en plantas con déficit de magnesio.

Estimulan la floración: en algunas especies, como rosales o tomates.

Ayudan a absorber nutrientes: facilitan la asimilación de fósforo y nitrógeno.

Cómo usar sales de Epsom correctamente

Una de las formas más comunes es disolver una cucharada en un litro de agua y aplicar cada dos o tres semanas, ya sea en el riego o pulverizando las hojas.

También se pueden colocar pequeñas cantidades directamente en la tierra, aunque siempre con moderación.

Cuándo conviene usarlas (y cuándo no)

No todas las plantas necesitan sales de Epsom. Su uso es recomendable cuando hay signos de deficiencia de magnesio, como hojas amarillas con nervaduras verdes.

En cambio, un uso excesivo puede alterar el suelo y generar desequilibrios, por lo que no se recomienda aplicarlas sin necesidad.

Un aliado, pero no un reemplazo

Las sales de Epsom pueden ser un complemento útil, pero no sustituyen un fertilizante completo. Para un buen desarrollo, las plantas necesitan un equilibrio de nutrientes y cuidados básicos como luz, riego adecuado y buen drenaje.