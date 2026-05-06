El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico para este miércoles 6 de mayo y advirtió por tormentas, lluvias y condiciones inestables en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del país. Incluso, rige alerta amarilla para el AMBA y zonas de la provincia.
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Clima hoy en Buenos Aires: tormentas durante todo el día
En la Ciudad y el conurbano bonaerense se espera una jornada marcada por la inestabilidad:
- Mañana: tormentas aisladas (probabilidad de precipitación 10% a 40%)
- Tarde: tormentas más generalizadas (40% a 70%)
- Noche: tormentas fuertes (40% a 70%)
La temperatura oscilará entre los 19°C y 23°C, con viento del noreste rotando al norte, entre 13 y 22 km/h.
El dato clave del día es la intensificación de las tormentas hacia la noche, lo que podría generar acumulados importantes en cortos períodos.
Alerta amarilla: qué significa
El SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires. Esto implica:
- Posibles lluvias intensas en cortos lapsos
- Actividad eléctrica
- Ráfagas de viento
- Ocasional caída de granizo
Se recomienda evitar actividades al aire libre en momentos de tormenta fuerte y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
Pronóstico en la provincia de Buenos Aires
En el resto del territorio bonaerense también predominarán las condiciones inestables, con tormentas que pueden ser localmente fuertes, especialmente en el norte y el este provincial.
Hacia el interior, las precipitaciones podrían ser más intermitentes, pero con mejoras temporarias.
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Cómo estará el clima en el resto de Argentina
El mal tiempo no se limita al AMBA. El SMN prevé:
- Litoral y norte: tormentas intensas, algunas localmente fuertes
- Región Centro: lluvias y chaparrones, con mejora hacia el jueves
- Cuyo: nubosidad en aumento con precipitaciones aisladas
- Patagonia: condiciones variables, con viento y lluvias en el sur
Cómo sigue el clima
Para los próximos días se espera un descenso de temperatura tras el paso del frente de tormenta, con mejoras graduales hacia el jueves y viernes, aunque con ambiente más fresco.