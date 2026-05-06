En plena era digital, donde cada interacción puede leerse como un mensaje oculto, Evangelina Anderson volvió a quedar en el centro de la escena. Todo comenzó cuando desde la cuenta de Pochi se difundió una captura que no tardó en viralizarse.

En la imagen se observa que la modelo le dio “me gusta” a una frase contundente: “La vida te dio otra oportunidad… si ya elegiste mal al papá, al menos elegí bien al padrastro”. El gesto, aunque simple, no pasó desapercibido y rápidamente encendió las redes.

¿PALITO PARA MARTÍN DEMICHELIS?

Entre las primeras interpretaciones que surgieron, muchos usuarios señalaron que el like podría ser un mensaje indirecto hacia Martín Demichelis, su expareja y padre de sus hijos. Esta lectura fue reforzada por comentarios en redes y por el propio análisis de cuentas dedicadas al espectáculo.

Evangelina Anderson reactivó la polémica con Martín Demichelis por un “like”. Crédito: Instagram

Sin embargo, no todos coinciden con esa mirada. Algunos sostienen que se trata simplemente de una frase con la que Anderson se sintió identificada en un plano más general.

UNA POSIBLE NUEVA ETAPA PERSONAL

Más allá de las especulaciones, otra interpretación tomó fuerza: el like podría reflejar un momento personal de la modelo. En ese sentido, Evangelina Anderson estaría abierta a una nueva relación, pero con una premisa clara.

La frase elegida deja entrever una condición importante: la búsqueda de una pareja que también encaje en la vida de sus hijos, ocupando un rol significativo y positivo.

Por ahora, la modelo no hizo declaraciones al respecto. Pero, una vez más, un simple gesto en redes fue suficiente para instalar el tema y alimentar el debate.