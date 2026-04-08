Luego de finalizar las grabaciones de MasterChef Celebrity Argentina, Evangelina Anderson decidió hacer una pausa y viajar a Miami para disfrutar de unos días de descanso. Desde allí, compartió en sus redes sociales una serie de fotos en las que deslumbró con su colección de bikinis.

En el posteo, la modelo lució distintos diseños que marcaron tendencia: desde opciones clásicas en tonos neutros hasta modelos más jugados con estampas y colores vibrantes. Con el mar de fondo, apostó por un estilo relajado pero impactante, fiel a su impronta fashionista.

Este viaje llega en un momento particular de su vida personal. Anderson se encuentra separada de Martín Demichelis, con quien mantuvo una larga relación, y además lejos de Ian Lucas, con quien fue vinculada durante su participación en el reality.

El look de Evangelina Anderson en sus vacaciones en Miami (Foto: Instagram/@evangelinaanderson).

Lejos del ruido mediático, Evangelina eligió enfocarse en su bienestar y en disfrutar de unos días de sol, playa y moda. Sus seguidores no tardaron en reaccionar al posteo, destacando tanto su figura como su selección de bikinis, que rápidamente se convirtió en inspiración para la temporada.

LAS FOTO E EVANGELINA ANDERSON EN MIAMI CON SU COLECCIÓN DE BIKINIS DE ÚLTIMA MODA

El look de Evangelina Anderson en sus vacaciones en Miami (Foto: Instagram/@evangelinaanderson).

El look de Evangelina Anderson en sus vacaciones en Miami (Foto: Instagram/@evangelinaanderson).

El look de Evangelina Anderson en sus vacaciones en Miami (Foto: Instagram/@evangelinaanderson).

El look de Evangelina Anderson en sus vacaciones en Miami (Foto: Instagram/@evangelinaanderson).

El look de Evangelina Anderson en sus vacaciones en Miami (Foto: Instagram/@evangelinaanderson).

El look de Evangelina Anderson en sus vacaciones en Miami (Foto: Instagram/@evangelinaanderson).

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