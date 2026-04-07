Vestirse bien no implica gastar mucho dinero. En 2026, el estilo se enfoca en la creatividad, el consumo inteligente y la elección de prendas versátiles. Pampita es una de las que apuesta a las prendas básicas y siempre está impecable; con algunos trucos simples, podés lograr looks modernos como los de ella sin afectar tu bolsillo.
Claves para vestirte bien sin gastar de más
1. Apostá a los básicos
Prendas como jeans rectos, remeras lisas, camisas blancas y blazers neutros son esenciales. Combinan con todo y permiten armar múltiples outfits.
2. Priorizá calidad sobre cantidad
Invertir en pocas prendas pero duraderas evita gastos innecesarios a largo plazo.
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3. Segunda mano y ferias
Las ferias americanas y tiendas vintage ofrecen ropa única a buen precio y fomentan el consumo sustentable.
4. Apps de reventa
Podés comprar más barato y también vender lo que ya no usás.
Cómo elevar cualquier look
5. Sumá accesorios
Cinturones, pañuelos o bijou pueden transformar un outfit básico.
6. Usá el styling a tu favor
Pequeños detalles como arremangar mangas o superponer prendas hacen la diferencia.
Tendencias que ayudan a ahorrar
El minimalismo y la moda circular siguen en auge: menos prendas, más combinaciones y reutilización como clave del estilo.
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FAQs
¿Se puede estar a la moda sin gastar mucho?Sí, combinando básicos y comprando de forma estratégica.
¿Cómo renovar mi look sin comprar ropa?Reutilizá lo que ya tenés y sumá accesorios.