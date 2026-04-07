Vestirse bien no implica gastar mucho dinero. En 2026, el estilo se enfoca en la creatividad, el consumo inteligente y la elección de prendas versátiles. Pampita es una de las que apuesta a las prendas básicas y siempre está impecable; con algunos trucos simples, podés lograr looks modernos como los de ella sin afectar tu bolsillo.

Claves para vestirte bien sin gastar de más

1. Apostá a los básicos

Prendas como jeans rectos, remeras lisas, camisas blancas y blazers neutros son esenciales. Combinan con todo y permiten armar múltiples outfits.

2. Priorizá calidad sobre cantidad

Invertir en pocas prendas pero duraderas evita gastos innecesarios a largo plazo.

Zaira Nara posó con campera de corderito y jeans clásicos. Crédito: Instagram

Dónde comprar barato en 2026

3. Segunda mano y ferias

Las ferias americanas y tiendas vintage ofrecen ropa única a buen precio y fomentan el consumo sustentable.

4. Apps de reventa

Podés comprar más barato y también vender lo que ya no usás.

Cómo elevar cualquier look

5. Sumá accesorios

Cinturones, pañuelos o bijou pueden transformar un outfit básico.

Dolores Trull muestra en exclusiva los accesorios XL que se vienen (Foto: Ciudad).

6. Usá el styling a tu favor

Pequeños detalles como arremangar mangas o superponer prendas hacen la diferencia.

Tendencias que ayudan a ahorrar

El minimalismo y la moda circular siguen en auge: menos prendas, más combinaciones y reutilización como clave del estilo.

Pampita y Martín Pepa saliendo de las grabaciones de Los 8 Escalones tras el robo (Foto: Movilpress).

FAQs

¿Se puede estar a la moda sin gastar mucho?Sí, combinando básicos y comprando de forma estratégica.

¿Cómo renovar mi look sin comprar ropa?Reutilizá lo que ya tenés y sumá accesorios.