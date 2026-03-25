El estilo fuera de la cancha también juega su partido, y los referentes de la Selección argentina lo tienen claro. Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Rodrigo de Paul y Leandro Paredes coinciden en un detalle que ya se volvió tendencia: el bolso masculino de lujo.

En sus llegadas a concentraciones y viajes oficiales, los futbolistas dejaron en claro que el accesorio dejó de ser secundario para convertirse en protagonista. Desde diseños minimalistas hasta piezas con monograma icónico, el bolso aparece como el complemento clave que eleva cualquier outfit.

Leo Messi y Rodrigo de Paul imponen la moda del bolso masculino (Foto: redes sociales).

Es que la Selección Argentina jugará sus dos partidos amistosos ante Mauritania, este viernes 27, y Zambia, el martes 31 de marzo, en el estadio de Boca Juniors en Buenos Aires y el arribo de los jugadores a la Argentina en el predio de la AFA este lunes se vio marcado de moda, lujo y tendencia masculina.

EL LOOK DE LIONEL MESSI ELEGANTE Y RELAJADO

Lionel Messi fue uno de los primeros en bajar con un look con el que combinó elegancia y comodidad: traje oscuro de líneas modernas abotonado en ambos lados, dándo un aire sofisticado el cual rompre con una remera básica blanca y zapatillas, convirtiéndolo en un autendo de sastrería descontracturada.

El look con el que Lionel Messi volvió a la Argentina para los amistosos en la Bombonera (Foto: Istagram/@leomessi).

Si bien siempre se muestra con su equipaje o bolso de mano, particularmente de la firma de lujo Louis Vuitton, en esta ocasión prefirió mostrarse con su equipo de mate para terminar de sentirse “como en casa”.

El look con el que Lionel Messi volvió a la Argentina para los amistosos en la Bombonera (Foto: Istagram/@leomessi).

Lionel Messi en septiembre del 2025 tras aterrizar en la Argentina para el partido de la Selección contra Venezuela y Ecuador con un bolso Hermès Cargo HAC Birkin 40 Caja y Toile Negro con Herrajes Paladio, de aproximadamente USD 99.000 (Foto: X/@argentina).

RODRIGO DE PAUL: APUESTA A UN LOOK FASHIONISTA URBANO

Si Messi no lo lleva, Rodrigo De Paul tampoco, y así también fue en esta oportunidad, si bien no se mostró con ningun maxi bolso masculino de lujo ni con cartera o neceser de viaje, el novio de Tini Stoessel sigue apostando a los pantalones anchos, cargo en este caso.

Rodrigo de Paul llegó a la Argentina el 24 de marzo del 2026 con un look relajado en clave streetwear (Foto: Instagram/@rodridepaul).

Una moda que trajo, combina y adapta con diferentes prendas en clave streetwear, en este caso lució una remera básica y zapatillas blancas y campera de cuero. Pero en otra oportunidad supo mostrarse en sus redes sociales con un hoodie negro con cierre y capucha, de silueta amplia, detalles metálicos en todo look y por supuesto, su minibag bandolera de la marca Bottega Venetta, y chanclas peludas en azul.

El look sporty fashion de Rodrigo de Paul con pantalones cargo con cierres metalizados, bolso trenzado de lujo y sandalias tipo slide peludas en azul (Foto: Instagram/@rodridepaul).

Un atuendo que pasa del sporty al terreno fashion.

Rodrigo de Paul con su minibag bandolera de la marca Bottega Venetta (Foto: Instagram/@rodridepaul).

NICOLÁS OTAMENDI Y LEANDRO PAREDES SE ALINEAN CON ESTA TENDENCIA

Nicolás Otamendi y Leandro Paredes se alinean con esta tendencia del bolso masculino, eligiendo modelos de alta gama que mezclan practicidad y estética. Entre cuero trabajado, detalles artesanales y formatos compactos, la cartera se adapta tanto a looks formales como urbanos para hombres y mujeres.

Leandro Paredes con un look en tono verde oliva y sobre Louis Vuitton (Foto: Instagram/@leoparedes20).

El “look chef” de Nicolás Otamendi se destaca por su impronta minimalista y sofisticada, con guiños claros a la estética gastronómica pero llevada al terreno fashion. El defensor luce una chaqueta cruzada en tono gris oscuro, de corte recto y botones alineados que recuerdan directamente a una filipina de chef, pero reinterpretada con un fit moderno y urbano.

Nicolás Otamendi impone moda masculina con un "look chef" en su llegada a la Argentina el 24 de marzo del 2026 (Foto: Instagram/ @nicolásotamendi30).

La combina con un pantalón negro de caída relajada, que aporta equilibrio y mantiene la paleta neutra, mientras que las zapatillas blancas suman un contraste limpio y contemporáneo. Como detalle clave, suma gafas oscuras y un bolso estructurado de cuero negro, que refuerzan el costado elegante del outfit.

Nicolás Otamendi impone moda masculina con un "look chef" en su llegada a la Argentina el 24 de marzo del 2026 (Foto: Instagram/ @nicolásotamendi30).

¿POR QUÉ ES TENDENCIA EL BOLSO MASCULINO?

La moda masculina viene ampliando sus códigos, y este accesorio refleja ese cambio. Ya no se trata solo de funcionalidad: el bolso comunica estilo, estatus y personalidad.

Claves de la tendencia:

Tamaños medianos o pequeños, tipo neceser o crossbody

Materiales premium (cuero, texturas trabajadas)

Colores neutros: negro, marrón, gris

Logos visibles o diseño minimalista

Así, los campeones del mundo no solo marcan el ritmo dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Y todo indica que el bolso masculino llegó para quedarse como el nuevo símbolo de estilo.