El pasado 2 de marzo empezó la Semana de la Moda femenina de París para el próximo otoño-invierno, evento que dura hasta el 10 del corriente mes en la capital francesa. Reconocidas marcas de lujo internacionales presentaron sus nuevas colecciones y personalidades como Anya Taylor-Joy y Bella Hadid dijeron presente.

Con 70 desfiles por delante y después de las Semanas de la Moda de Nueva York, Londres y Milán, es el turno de París. Este esperado momento para la moda internacional es un punto de referecia y de consolidación de estilos y así lo demostraron estrellas como Willow Smith, hija de Will Smith, y Macaulay Culkin, el eterno “Mi Pobre Angelito”.

ANYA TAYLOR-JOY: ELEGANCIA ETÉREA EN CLAVE PASTEL

Para el desfile de la firma Dior, Anya Taylor-Joy apostó un vestido midi en tono rosa empolvado, de caída fluida y textura satinada con efecto tornasolado. El diseño se destacaba por su escote asimétrico y un juego de drapeados envolventes que cruzaban el torso y dejaban uno de los hombros al descubierto, aportando un aire escultórico.

Anya Taylor-Joy en la Semana de la Moda Femenina en París Otoño/Invierno 2026 (Foto: AP).

Completó el look con stilettos blancos de punta abierta y un beauty look minimalista: cabello recogido tirante hacia atrás y maquillaje en tonos neutros que enfatizaban su impronta clásica. Una elección alineada con la impronta romántica y refinada que, según señalaron medios especializados como Vogue y WWD, dominó la propuesta de la maison.

Anya Taylor-Joy en la Semana de la Moda Femenina en París Otoño/Invierno 2026 (Foto: AP).

BELLA HADID EN LA PASARELA DE SAINT LAURENT: DRAMATISMO Y TRANSPARENCIA

Sobre la pasarela de Saint Laurent, Bella Hadid encarnó la faceta más sensual y oscura de la colección. Desfiló con un vestido lencero de encaje en degradé, que combinaba un top en tono borgoña profundo con una falda midi negra semitransparente, de delicadas aplicaciones florales.

Bella Hadid en la Semana de la Moda Femenina en París Otoño/Invierno 2026 (Foto: AP).

El diseño, de breteles finos y pronunciado escote en V, realzaba la silueta con una estética sofisticada y provocadora. Lo acompañó con medias al tono, stilettos clásicos y un maquillaje intenso en clave smoky eye, subrayando el dramatismo característico de la casa. Según la cobertura internacional, la colección exploró la feminidad desde una perspectiva poderosa y nocturna, y Hadid fue una de sus imágenes más impactantes.

WILLOW SMITH: SENSUALIDAD URBANA Y ACTITUD

Willow Smith se inclinó por una estética audaz y urbana. Llevó una camisa blanca cropped, anudada al frente y de mangas largas, que dejaba al descubierto el abdomen. La combinó con una falda pantalón negra de gran volumen y bolsillos cargo, reforzando un aire utilitario con guiños Y2K.

Willow Smith en la Semana de la Moda Femenina en París Otoño/Invierno 2026 (Foto: Instagram/@prisma_mag).

Sumó gafas de sol pequeñas de inspiración noventosa, múltiples anillos y un peinado con trenzas pegadas al cuero cabelludo. El resultado fue un estilismo de fuerte impronta personal, en línea con el espíritu más disruptivo que varios portales internacionales destacaron en el street style parisino.

MACAULAY CULKIN: GUIÑO LÚDICO EN PRIMERA FILA

Entre los invitados destacados estuvo Macaulay Culkin, quien aportó una nota relajada y lúdica. El actor vistió jeans rectos, camisa celeste y un sweater blanco estampado con la ilustración del clásico libro infantil “The Very Hungry Caterpillar”, intervenido con el sello Dior.

Macaulay Culkin en la Semana de la Moda Femenina en París Otoño/Invierno 2026 (Foto: AP).

Completó el conjunto con zapatillas con monograma y gafas de sol en mano. Su look, descontracturado pero con piezas statement, fue interpretado por la prensa como un guiño al cruce entre moda y cultura pop que varias casas reivindican esta temporada.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.