La muerte de Catherine O’Hara a los 71 años, la actriz que hizo de mamá en Mi Pobre Angelito (1990), tomó por sorpresa a Macaulay Culkin (45), su hijo en el clásico de Hollywood.

Conmovido, el actor que interpretó a Kevin Mcallister le dedicó un emotivo posteo en Instagram.

Por el momento, se desconocen las causas de la muerte de O’Hara, quien además se había destacado en Beetlejuice en 1988 y Beetlejuice Beetlejuice en 2024.

El posteo de Macaulay Culkin para Catherine O’Hara

Mamá.

Pensé que teníamos tiempo.

Catherine O’Hara y Macaulay 'Culkin en Mi Pobre Angelito. (Foto: @culkamania) Por: Fernando Gatti

Quería más.

Quería sentarme en una silla a tu lado.

Te escuché.

Pero tenía mucho más que decir.

Te quiero.

Nos vemos luego.