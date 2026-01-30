La muerte de Catherine O’Hara a los 71 años, la actriz que hizo de mamá en Mi Pobre Angelito (1990), tomó por sorpresa a Macaulay Culkin (45), su hijo en el clásico de Hollywood.
Conmovido, el actor que interpretó a Kevin Mcallister le dedicó un emotivo posteo en Instagram.
Por el momento, se desconocen las causas de la muerte de O’Hara, quien además se había destacado en Beetlejuice en 1988 y Beetlejuice Beetlejuice en 2024.
El posteo de Macaulay Culkin para Catherine O’Hara
Mamá.
Pensé que teníamos tiempo.
Quería más.
Quería sentarme en una silla a tu lado.
Te escuché.
Pero tenía mucho más que decir.
Te quiero.
Nos vemos luego.