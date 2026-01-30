El mundo del espectáculo está de luto. por la muerte de la mamá de Mi Pobre Angelito: Catherine O’Hara. Una de las actrices más queridas y talentosas de Hollywood, murió este viernes 30 de enero a los 71 años, según confirmaron su mánager y medios estadounidenses.

Por el momento, no trascendió la causa de su fallecimiento.

Nacida el 4 de marzo de 1954 en Toronto, Canadá, O’Hara fue la sexta de siete hermanos en una familia trabajadora.

Catherine O'Hara. (Foto: REUTERS/Danny Moloshok/File Photo) Por: REUTERS

Su papá trabajaba en el ferrocarril y su mamá era agente inmobiliaria. Desde chica mostró su pasión por la actuación: su primer papel fue nada menos que la Virgen María en una obra escolar.

De los escenarios de Toronto a la fama mundial

Antes de conquistar Hollywood, O’Hara se formó en el legendario Second City Theatre de Toronto, donde empezó como mesera y terminó brillando como actriz y guionista.

En 1974 se sumó a la compañía y poco después saltó a la televisión con Second City Television (SCTV), donde se lució entre 1976 y 1984. Su talento le valió un Premio Emmy en 1982 como guionista.

Catherine O’Hara y Macaulay Culkin. (Foto: @culkamania)

En los años 80, dio el salto al cine con películas como Double Negative y After Hours, pero fue en 1988 cuando su carrera explotó al interpretar a Delia Deetz en “Beetlejuice”, el clásico de Tim Burton.

Ese personaje, cargado de humor y excentricidad, la convirtió en una figura de culto. Tanto fue así que volvió a encarnarlo en la esperada secuela “Beetlejuice Beetlejuice” (2024).

La mamá más famosa del cine y otros éxitos inolvidables

En 1990, O’Hara se metió para siempre en el corazón de millones de chicos (y grandes) al ser Kate McCallister, la mamá de Kevin en “Mi pobre angelito”. Repitió el papel en la secuela de 1992 y su rostro quedó grabado en la memoria de varias generaciones.

Su versatilidad la llevó también al cine de animación: en 1993 puso la voz a Sally en “El extraño mundo de Jack”, otro clásico que sigue vigente. Además, brilló en las comedias de Christopher Guest como Waiting for Guffman, Best in Show y A Mighty Wind.

El fenómeno “Schitt’s Creek” y el reconocimiento global

Aunque ya era una leyenda, O’Hara volvió a sorprender al mundo con su papel de Moira Rose en “Schitt’s Creek” (2015–2020). La serie, que empezó como un éxito de nicho en Canadá, se transformó en un fenómeno global gracias al streaming.

Su personaje, una ex diva de telenovelas con un estilo y acento únicos, le valió un Emmy en 2020 como Mejor Actriz Principal en Comedia, además de un Globo de Oro y un SAG Award.

Una carrera activa hasta el final

En los últimos años, la actriz siguió sumando proyectos. Participó en la serie “The Studio” de Apple TV+ junto a Seth Rogen, por la que fue nominada al Emmy, y tuvo un papel clave en la segunda temporada de “The Last of Us” (2025), donde interpretó a Gail, la terapeuta de Joel en la comunidad de Jackson.

Su última aparición pública fue en septiembre de 2025, en una fiesta posterior a los Emmy Awards. Este año, no acompañó al elenco de “The Studio” a los Critics Choice Awards ni a los Golden Globes.

Una vida marcada por el amor y la familia

En lo personal, Catherine O’Hara estuvo casada desde 1992 con Bo Welch, diseñador de producción a quien conoció durante el rodaje de “Beetlejuice”. Juntos tuvieron dos hijos, Matthew y Luke, quienes la sobreviven junto a su esposo.