A 35 años del estreno de Mi pobre angelito (1990), el fenómeno cultural sigue vigente generación tras generación, especialmente con la llegada de la temporada navideña. En este tiempo no solo cambiaron Macaulay Culkin y el resto del elenco: también lo hizo la famosa casa ubicada en Illinois, que ahora enfrenta una nueva reforma para recuperar su estética clásica, tal como se vio en la película.
Así luce hoy la casa de Mi pobre angelito
La vivienda, convertida en un símbolo navideño mundial gracias al film dirigido por Chris Columbus, está ubicada en el 671 de Lincoln Avenue, Winnetka, en el área metropolitana de Chicago.
Conocida por ser el hogar ficticio de la familia McCallister, la casa volvió a ser noticia tras anunciarse una nueva remodelación a cargo de su reciente propietario.
En 2018, el inmueble había sido renovado con un estilo más moderno, lo que provocó críticas y descontento entre los fanáticos del clásico. Sin embargo, a comienzos de este año la propiedad cambió de dueño y ahora será nuevamente transformada.
Cómo quedará la casa de los McCallister con las nuevas reformas
El objetivo de la reforma será devolverle a la casa su similitud con la versión de 1990, recuperando detalles icónicos que marcaron a millones de espectadores en todo el mundo.
Dónde ver Mi pobre angelito en streaming
Mi pobre angelito puede verse por streaming (la 1 y la 2). Ambas están disponibles en Disney+.
La película es protagonizada por Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O’Hara, Roberts Blossom, John Heard y John Candy.