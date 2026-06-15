El calor de la cocina de Almorzando con Juana permitió que José Manuel Urcera estuviera en remera, y que a su vez Juana Viale quedara impactada al observarle el brazo izquierdo.

“¡¿Qué te pasó acá?!“, indagó asombrada la conductora al levantale la manga para ver en detalle la piel del marido de Nicole Neumann.

“Me quebré. Te dije que me quebraba una vez por año. Tengo una placa con ocho tornillos”.

Jimena Monteverde, Rafael Ferro, Juan Manuel Urcera y Juana Viale.

Ahí, el piloto de automovilismo aclaró: “Eso fue en moto en 2008″.

“¡Ah!“, reaccionó Juana con un alarido de dolor y horror.

Luego, Urcera tomó a Viale de la mano para que sintiera también el estado de su clavícula derecha.

Las chicanas de Jimena Monteverde y Rafael Ferro

Picantes, Jimena Monteverde y Rafael Ferro bromearon por lo que a sus ojos era un coqueteo extremo, al punto que el actor lo definió como un típico sketch de Rompeportones, la ficción de vedettes y humoristas de Miguel del Sel y Emilio Disi.

Así Nicole Neumann y Manu Urcera desmintieron juntos la separación (Foto de Instagram)

“¡Y se tocan!“, exclamó Ferro.

Risueña, la cocinera mostró su cadera y afirmó: “Yo me quemé acá”.

Al final, Jimena Monteverde incomodó a Juana Viale y José Manuel Urcera al rematar: “Esto se desmadró”.