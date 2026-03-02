Dolores Fonzi fue una de las grandes protagonistas de los Premios Goya: ganó el galardón a Mejor película iberoamericana por Belén, dio un fuerte discurso político y deslumbró con su look en la alfombra roja.

Al recibir la estatuilla, la actriz aseguró desde el escenario que “el mundo se convirtió en una película de terror” y llamó a no “caer en la trampa” de la ultraderecha.

La productora Leticia Cristi (izquierda) y la directora Dolores Fonzi aceptan el premio a la mejor película iberoamericana por 'Belén' durante la 40.ª edición de los Premios Goya, el sábado 28 de febrero de 2026, en Barcelona, España. (Foto AP/Joan Mateu Parra) Por: AP

En ese contexto, hizo alusión a las políticas del presidente Javier Milei: “Vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua. No solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua. Que no les pase a ustedes”.

También mencionó el “genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán y la persecución a los migrantes en Estados Unidos”, en un mensaje que generó repercusión.

Dolores Fonzi, en los premios Goya (Fotos de Instagram)

El impactante look de Dolores Fonzi en los Premios Goya

La actriz argentina se robó las miradas en la alfombra roja de los Premios Goya con una apuesta elegante, sobria y de fuerte impronta conceptual.

Dolores Fonzi eligió un diseño de Esteta Studio, de Beto Romano, confeccionado en tafetán de seda tornasolado en tonos violetas, azulados y fucsia.

El vestido, de silueta rígida, fue intervenido con costuras externas y bordes deshilachados, detalles que le aportaron carácter y una identidad de autor bien marcada al diseño.