La felicidad de Dolores Fonzi por haber sido merecedera de un Premio Goya la llevó a agradecer al jurado que la distinguió, y de inmediato hacer una reivindicación política que generó revuelo.

Al recibir el galardón a Mejor película iberoamericana por Belén, la protagonista afrmó desde el atrio que “el mundo se convirtió en una película de terror”.

Entonces se refirió al “genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán, la persecución a los migrantes en Estados Unidos”.

La productora Leticia Cristi (izquierda) y la directora Dolores Fonzi aceptan el premio a la mejor película iberoamericana por 'Belén' durante la 40.ª edición de los Premios Goya, el sábado 28 de febrero de 2026, en Barcelona, España. (Foto AP/Joan Mateu Parra) Por: AP

“Esa película de terror, no somos nosotros, no somos la humanidad. Eso no lo podemos seguir permitiendo”, enfatizó.

La crítica de Dolores Fonzi a Javier Milei

En ese punto hizo alusión a las políticas del presidente Javier Milei: “Ustedes que tienen tiempo no caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo. Eso es así, yo vengo del futuro...”.

Javier Milei en el World Economic Forum (WEF). REUTERS/Denis Balibouse/File Photo Por: REUTERS

“Vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua. No solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua. Que no les pase a ustedes”, cerró.

La fuerte proclama se viralizó de inmediato en las redes sociales, donde la grita se hizo presente para ahondar las diferencias entre la ideología de Dolores Fonzi y Javier Milei, y nadie pocos ahorraron agravios.