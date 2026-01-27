El inesperado apoyo de Natalie Portman a Dolores Fonzi por la ausencia de su película Belén entre las nominadas a los Premios Oscar 2026 no solo generó revuelo en el mundo del cine, sino que también hizo que muchos recordaran un escándalo amoroso que marcó a la farándula internacional hace dos décadas.

Durante una entrevista con Variety en el Festival de Sundance, Portman cuestionó la falta de mujeres en las ternas más importantes de Hollywood y elogió el trabajo de Fonzi, quien escribió, dirigió y protagonizó Belén.

“Incluso cuando pasás las barreras y conseguís el financiamiento para una película, que ya es difícil, y entrás a festivales, que es más difícil, la lanzás y te va excelente, pero no conseguís atención. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Pero con alegría, trabajando las unas con las otras. Es un proceso muy especial estar rodeada de mujeres en el set”, sostuvo la estrella de Star Wars y Jackie.

"Dolores Fonzi":

Portman fue contundente: “Muchas de las mejores películas que vi este año fueron hechas por mujeres. Y solo ves barreras en todos lados, porque muchas de ellas no fueron reconocidas en la temporada de premios”. Entre las producciones que destacó, mencionó a “Sorry Baby”, “Left handed girl”, “Hedda”, “Testament of Anne Lee”, “Belén” y “Late shift”. “Todas películas extraordinarias que creo que mucha gente está disfrutando y amando, pero que no están recibiendo el reconocimiento que se merecen”, remarcó.

El mensaje de Portman llegó a Fonzi y las redes explotaron

Las palabras de Natalie Portman no tardaron en llegar a Dolores Fonzi, que replicó el elogio en sus redes sociales junto a un emoji de emoción. Pero el gesto no solo fue celebrado por el ambiente artístico: en las redes sociales, muchos usuarios recordaron el escándalo que en 2006 tuvo a ambas actrices y a Gael García Bernal como protagonistas.

Natalie Portman y Gael García Bernal. Foto: Instagram

Hace 20 años, Portman viajó a Buenos Aires en medio de rumores de un romance entre Fonzi y el actor mexicano, quien entonces era pareja de la actriz estadounidense.

Dolores Fonzi confía en Gael García Bernal. (Foto: Web)

El desembarco de Portman en el país estuvo marcado por la tensión y, según versiones de la época, hubo un altercado entre ambas actrices que incluyó una supuesta cachetada, algo que Fonzi siempre desmintió, pero que su hermano Tomás terminaría confirmando años después.

Gael García Bernal y Dolores Fonzi tienen dos hijos. (Foto: Web)

El triángulo amoroso que sacudió a la farándula internacional

En ese momento, la prensa argentina siguió de cerca cada movimiento de Portman, que se mostró furiosa con los medios locales.

“Los medios argentinos son muy particulares y escandalosos. La verdad es que ella apareció acá y a mí me pareció como excitante. No sé, no entendía. Es ella, Natalie Portman. Es una estrella. Star Wars”, recordó Fonzi en 2021 durante su visita a “Los Mammones”.

Dolores Fonzi, Gael, Lázaro y Libertad García Bernal, de paseo por Madrid. (Foto: ¡Hola! Argentina).

“Lo vi desde el lugar de actriz. Fue más escandaloso lo que se armó alrededor de lo que fue en verdad”, aseguró Fonzi.

Y aclaró: “No llegué a romper nada. Fue todo muy arriba, todo sacado de contexto”, en referencia a que conocía a Gael García Bernal desde antes, ya que habían trabajado juntos en 2001 en la película “Vidas privadas”.

Sobre aquellos días, Fonzi también contó que la situación se volvió insostenible: “Fue horrible que me grabaran y me siguieran con tres autos todo el día y toda la noche; sentía que me querían secuestrar”.

El final de la historia y el presente de las protagonistas

La polémica de aquel entonces terminó con el distanciamiento entre Portman y García Bernal, que tras una breve reconciliación en la Patagonia, pusieron fin a su relación. Poco después, Fonzi y el actor mexicano formalizaron su pareja y tuvieron dos hijos: Lázaro y Libertad, nacidos en 2009 y 2011.

Dos décadas después, las palabras de Natalie Portman sobre el trabajo de Dolores Fonzi parecen dejar atrás cualquier rencor y muestran que hoy las une una misma lucha: la visibilidad y el reconocimiento de las mujeres en el cine.