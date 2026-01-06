El cine argentino vuelve a ilusionarse en la carrera hacia los Premios Oscar. La película Belén, dirigida por Dolores Fonzi, fue incluida por la Academia de Hollywood dentro de la lista de las 15 películas preseleccionadas que continúan en competencia por una nominación a Mejor Película Internacional.

La producción nacional logró superar la primera instancia de votación, en la que participaron más de 90 películas de todo el mundo, y se mantiene firme en la carrera rumbo a los Premios Oscar 2026, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

CUENTA REGRESIVA PARA LA DEFINICIÓN

El próximo 19 de enero se darán a conocer las cinco películas finalmente nominadas, que viajarán a la ceremonia de premiación prevista para el 15 de marzo, en el emblemático Teatro Dolby.

Acusada y abogada, en una escena de Belén, la película que representará al país en los Óscar.

Con esta preselección, Belén se posiciona como una de las grandes apuestas del país y renueva la esperanza de que el cine argentino pueda conquistar su tercera estatuilla dorada, en un contexto de fuerte reconocimiento internacional para la industria local.

LAS 15 PELÍCULAS QUE SIGUEN EN CARRERA