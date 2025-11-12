“Belén”, la película argentina que viene de cosechar premios y ovaciones en festivales internacionales, ya tiene fecha de estreno y plataforma confirmada.

Desde el 14 de noviembre, el film dirigido y protagonizado por Dolores Fonzi se podrá ver en Prime Video, donde estará disponible en más de 240 países y territorios.

La expectativa es alta, no solo porque la historia está inspirada en hechos reales que conmovieron a la sociedad argentina, sino porque la película fue elegida como representante nacional para los Premios Oscar 2025 (Mejor Película Internacional) y los Premios Goya (Mejor Película Iberoamericana).

DE QUÉ TRATA “BELÉN”

Ambientada en Tucumán, “Belén” sigue el drama de Julieta, una joven acusada de aborto ilegal, y de Soledad Deza, la abogada que arriesga todo para defenderla.

El caso, que marcó un antes y un después en la lucha por los derechos reproductivos, se convierte en símbolo de resistencia frente a un sistema legal conservador y despierta una ola de solidaridad que cruza fronteras.

La película está basada en el libro “Somos Belén” de Ana Correa y fue escrita por Dolores Fonzi junto a Laura Paredes. La producción estuvo a cargo de Leticia Cristi y Matías Mosteirin, con Diego Copello como productor ejecutivo.

REPARTO DE “BELÉN”

El elenco es de primer nivel: Camila Plaate, Laura Paredes, Julieta Cardinali y Sergio Prina encabezan el reparto, con participaciones especiales de Luis Machín y César Troncoso, entre otros.

