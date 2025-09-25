La Academia de Cine de la Argentina eligió a “Belén”, la película dirigida por Dolores Fonzi, como la representante nacional para competir en los premios Oscar 2026 y los Goya. El anuncio se realizó este miércoles durante un cocktail encabezado por Graciela Borges, en un evento que reunió a figuras del cine local.

La noticia sacudió el ambiente cinematográfico: la producción se impuso a otras candidatas fuertes como “Homo Argentum” (Mariano Cohn y Gastón Duprat), “La Mujer de la Fila” (Benjamín Ávila) y “Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado” (Hernán Rosselli).

Dolores Fonzi en el estreno de Belén (Foto: Movilpress).

La primera selección internacional, que reducirá la lista a 15 películas, se conocerá el martes 16 de diciembre. Se estima que entre 90 y 100 países presentarán sus candidaturas. Más adelante, el jueves 22 de enero, se anunciarán las cinco producciones que quedarán en carrera, en simultáneo con las nominaciones de todas las categorías de los Oscar 2026.

La gran ceremonia será el domingo 15 de marzo en el icónico Dolby Theatre de Los Ángeles, donde la industria mundial del cine pondrá los ojos en la película argentina.

“Belén” es el segundo largometraje de Dolores Fonzi como directora, tras el éxito de “Blondi”. El film narra la historia real de una joven tucumana que fue acusada injustamente tras sufrir un aborto espontáneo, y la batalla judicial que terminó con su absolución gracias al apoyo del movimiento de mujeres.

DE QUÉ TRATA BELÉN, LA PELÍCULA SELECCIONADA PARA REPRESENTAR A ARGENTINA EN LOS OSCAR Y EN LOS PREMIOS GOYA

La película se estrenó la semana pasada y todavía puede verse en las salas de cine. Además, está compitiendo en el Festival de San Sebastián, que culmina este sábado con la entrega de premios.

En diálogo con Mariana Mactas para Telenoche, Fonzi expresó su entusiasmo por el impacto social que puede generar la película. “Esta es una historia de mujeres peleando por derechos de mujeres, la primera película que aborda la cárcel y la injusticia estructural que tienen los procesos judiciales en la vida de las mujeres a propósito de cosas que nos pasan solo a las mujeres. Un tema que fue impopular, el aborto, pero a la vez tan real en la vida de las personas; quizá no la cárcel, pero sí la amenaza de cárcel, que fue una amenaza concreta hasta el año 2020, cuando se sancionó la ley”, sostuvo.

Dolores Fonzi

La directora también recordó cómo se involucró con el caso: “Yo tomé el caso un par de días antes de que a ella la condenen. El juicio de Belén duró solo dos días. Y se hizo después de que ella esté 24 meses presa. Nosotros no aportamos ninguna prueba. Simplemente, miramos el caso desde otro lugar. Que es un poco lo que hace esta película, mirar una situación de juicio de otra forma”.

Fonzi remarcó el valor de la perspectiva feminista en su obra: “Incorpora experiencias que han estado fuera del derecho, del cine, de la literatura. Ojalá se apropien de la historia. Porque no es una película para mujeres, para feministas, ni sobre la ley. Es una historia que permite quitarle la connotación negativa a la palabra lucha, como quieren darle ahora”.

