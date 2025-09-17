Este martes por la noche se produjo la avant premiere de Belén, el segundo film de Dolores Fonzi como directora después de Blondi, y allí estuvo presente la farándula porteña al completo, entre ellos los dos hijos de la realizadora y Gael García Bernal: Lázaro (16) y Libertad (14).

Los jóvenes posaron para la cámara de Ciudad Magazine con mucha simpatía mientras su mamá recibía a los invitados, entre ellos su mamá, María del Rosario Cárrega, y su hermano Tomás, que llegó con Leticia Lombardi.

En el film, Doloresinterpreta a la abogada Soledad Deza, que en 2014 se hizo cargo de la defensa de Belén, el nombre ficticio de una joven tucumana que fue presa tras llegar a un hospital de esa provincia con un aborto espontáneo.

Leé más:

En fotos, Dolores Fonzi, Carla Peterson y todo el elenco de Blondi celebraron el éxito de la película

LAS FOTOS CÓMO ESTÁN LOS HIJOS DE DOLORES FONZI Y GAEL GARCÍA BERNAL A LOS 16 Y 14 AÑOS RESPECTIVAMENTE

Libertad y Lautaro García Fonzi (Foto: Movilpress)

Dolorez Fonzi (Foto: Movilpress)

Dolorez Fonzi y su mamá, Dolorez Fonzi (Foto: Movilpress)

Libertad y Lautaro García Fonzi (Foto: Movilpress)

Tomás Fonzi y su hija Violeta (Foto: Movilpress)

Dolorez Fonzi (Foto: Movilpress)

Libertad y Lautaro García Fonzi (Foto: Movilpress)

Leé más:

Así están los protagonistas de Verano del 98, a 27 años de su estreno

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.