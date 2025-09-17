Dolores Fonzi estrenó Belén, la película que dirigió y protagonizó, basada en el libro Somos Belén. El filme es la incorporación más reciente a la creciente lista de películas originales de la argentina de Prime Video y muchos famosos dijeron presente.

El elenco está compuesto por reconocidos actores como Julieta Cardinali, Luis Machín, entre otros y desde Ciudad te mostramos las fotos de los colegas que asistieron a la premiere.

Entre ellos Delfina Chaves, Romina Ricci, Cecilia Roth, Agustín Sullivan, Bárbara Lombardo, Carla Peterson, Esteban Lamothe, Franco Masini, Malena Sánchez, Tomás Fonzi, Thelma Fardín y Nicolás Riera.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE LA PELÍCULA DE DOLORES FONZI

Delfina Chaves en el estreno de Belén (Foto: Movilpress).

Romina Ricci en el estreno de Belén (Foto: Movilpress).

Carla Peterson en el estreno de Belén (Foto: Movilpress).

Cecilia Roth en el estreno de Belén (Foto: Movilpress).

Luis Machín en el estreno de Belén (Foto: Movilpress).

Agustín Sullivan en el estreno de Belén (Foto: Movilpress).

Thelma Fardín y Nicolás Riera en el estreno de Belén (Foto: Movilpress).

Bárbara Lombardo en el estreno de Belén (Foto: Movilpress).

Franco Masini en el estreno de Belén (Foto: Movilpress).

Esteban Lamothe en el estreno de Belén (Foto: Movilpress).

Julieta Cardinali en el estreno de Belén (Foto: Movilpress).

Dolores Fonzi en el estreno de Belén (Foto: Movilpress).

Tomás Fonzi y su hija en el estreno de Belén (Foto: Movilpress).

Malena Sánchez en el estreno de Belén (Foto: Movilpress).

