De Delfina Chaves a Carla Peterson y Cecilia Roth: las fotos del estreno de Belén, el filme de Dolores Fonzi
Desde Ciudad te mostramos quiénes acompañaron a la actriz y directora en este gran momento en su carrera. ¡Mirá!
Dolores Fonzi estrenó Belén, la película que dirigió y protagonizó, basada en el libro Somos Belén. El filme es la incorporación más reciente a la creciente lista de películas originales de la argentina de Prime Video y muchos famosos dijeron presente.
El elenco está compuesto por reconocidos actores como Julieta Cardinali, Luis Machín, entre otros y desde Ciudad te mostramos las fotos de los colegas que asistieron a la premiere.
Entre ellos Delfina Chaves, Romina Ricci, Cecilia Roth, Agustín Sullivan, Bárbara Lombardo, Carla Peterson, Esteban Lamothe, Franco Masini, Malena Sánchez, Tomás Fonzi, Thelma Fardín y Nicolás Riera.