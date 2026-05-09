En una charla distendida con El Pollo Álvarez en el programa, Lionel Messi abrió su corazón y contó cómo es acompañar a Antonela Roccuzzo en su nueva etapa como empresaria. El crack rosarino, que suele mantener un perfil bajo sobre su vida privada, sorprendió al revelar cómo se organizan en el día a día y cómo cambió la rutina familiar.

“Anto está full empresaria, ¿Cómo es eso, te toca acompañar?”, le preguntó el conductor y el campeón del mundo no dudó en destacar el esfuerzo de su esposa: “La verdad que a ella le cuesta mucho hacerlo, y si nunca lo hizo fue porque a ella le costaba soltar a los nenes, de dejarlos, de no estar en la rutina al día a día, de no irlos a buscar al cole o llevarlos a algún lado, al entrenamiento.

Lionel Messi habló de Antonela Roccuzzo en una entrevista (Foto: captura Lo del Pollo).

El capitán de la Selección argentina dejó en claro que, aunque no es algo de todos los días, no tiene problemas en ponerse el delantal y bancar la parada en casa. “Te toca amo de casa, a bancar la parada”, le comentó el Pollo Álvarez y Messi respondió: “La verdad que son pocas las veces, pero sin problema. Y yo acompañando de ese lado, haciéndome cargo de los nenes”.

LEO MESSI, ORGULLOSO DE ANTONELA ROCCUZZO Y SU NUEVA FACETA

La confesión de Leo Messi muestra una faceta poco vista del ídolo: la de papá presente y compañero incondicional. Mientras Antonela se anima a nuevos desafíos profesionales, él se encarga de la rutina con sus hijos y celebra que su esposa pueda disfrutar de su crecimiento personal.

Antonela Roccuzzo y Leo Messi compartieron un momento fashionista. (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

“Ella también se soltó un poquito más, le agarró el gustito y está bueno que también lo disfrute, porque lo hace por eso, porque le gusta y le agarró cariño, así que está perfecto”, expresó al final en Lo del Pollo, orgulloso de su esposa.

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