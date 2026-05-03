Este domingo 3 de mayo, el Gran Premio de Miami se transformó en escenario de una postal que quedará para siempre en la memoria de los fanáticos del deporte argentino. Franco Colapinto, el joven piloto que viene haciendo historia en la Fórmula 1, se fundió en un abrazo con Lionel Messi, el capitán de la Selección Argntina.

La imagen recorrió las redes sociales en cuestión de minutos. Sonrisas, emoción y orgullo nacional: así se vivió el encuentro entre dos referentes que representan el sueño y la pasión de millones.

Video: X.com @messioutofcontext / Fotos: Instagram @francolapinto

El piloto de Pilar logró un hito histórico en el GP de Miami 2026 al clasificar octavo con el Alpine A526. Se trata de la mejor posición para un argentino en la máxima categoría del automovilismo en los últimos 44 años. Sin embargo, la situación mejoró con el correr de los minutos: por una sanción a Charles Leclerc, pasó a la séptima ubicación.

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Colapinto largó desde la cuarta fila tras una sólida actuación en la Q3, superó a rivales de peso y consolidó su gran presente en la F1. Desde su debut en 2024, no dejó de crecer y este resultado lo confirma como una de las grandes promesas del deporte nacional.

Lionel Messi no quiso perderse el gran momento de Colapinto. El capitán de la Selección se acercó al circuito de Miami junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, y fue testigo del logro del piloto. Siempre atento a los atletas argentinos, Messi se mostró cercano y afectuoso, brindando su apoyo y admiración.

Fotos: Instagram @francolapinto

El abrazo entre ambos fue el broche de oro de una jornada inolvidable. A su lado, Antonela y los chicos compartieron la alegría, mientras que Maia Reficco, pareja de Colapinto, también se mostró emocionada por conocer al ídolo de todos.

La postal de Colapinto y Messi juntos representa mucho más que un simple encuentro: es el reflejo de dos caminos de esfuerzo, talento y perseverancia. Uno, que hizo vibrar a todo un país con la camiseta albiceleste. El otro, que ilusiona a los argentinos desde su Alpine A526, abriéndose paso en la elite del automovilismo mundial.

Leo Messi y Franco Colapinto (Fotos: Instagram @francolapinto)

Leo Messi y Franco Colapinto (Fotos: Instagram @francolapinto)

Leo Messi y Franco Colapinto (Fotos: Instagram @francolapinto)

Leo Messi y Franco Colapinto (Fotos: Instagram @francolapinto)

Leo Messi y Franco Colapinto (Fotos: Instagram @francolapinto)

Leo Messi y Franco Colapinto (Fotos: Instagram @francolapinto)

Leo Messi y Franco Colapinto (Fotos: Instagram @francolapinto)

Leo Messi y Franco Colapinto (Fotos: Instagram @francolapinto)

Leo Messi y Maia Reficco (Foto: Instagram @Todonoticias)

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