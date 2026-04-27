El paso de Franco Colapinto por Buenos Aires dejó imágenes espectaculares sobre el asfalto, pero también uno de los momentos más emotivos del año deportivo.

Tras completar su exhibición en el Road Show realizado el 26 de abril en Palermo, el piloto argentino protagonizó una escena familiar que conmovió tanto al público presente como a miles de usuarios en redes sociales.

Apenas descendió del histórico Lotus F1 Team Lotus E20 con el que giró ante una multitud, el piloto Franco Colapinto no fue primero hacia los periodistas ni al equipo técnico. Su destino fue otro: su abuela Rosa, que lo esperaba visiblemente emocionada a pocos metros del paddock.

El joven corredor se acercó rápidamente para abrazarla y besarla, generando un instante cargado de ternura que fue captado por cámaras y celulares y que rápidamente se volvió viral.

Franco Colapinto vivió un momento único: su abuela Rosa lo vio en el Road Show de Fórmula 1. Foto: Instagram francolapinto

EMOTIVO MOMENTO ENTRE COLAPINTO Y SU ABUELA

Para Rosa, la jornada tuvo un significado especial: fue la primera vez que pudo verlo manejar en vivo un monoplaza de Formula 1, ya que, por su edad, no puede viajar a las carreras internacionales del calendario.

El propio Colapinto explicó luego que uno de sus mayores deseos era traer un auto de Fórmula 1 al país para que su familia pudiera verlo “vestido de piloto”, algo que hasta ahora solo habían seguido por televisión desde Argentina.

Las imágenes mostraron a Rosa con lágrimas en los ojos mientras esperaba el saludo de su nieto tras la primera salida a pista por las calles porteñas, reflejando el orgullo y la emoción de toda una familia que acompañó el crecimiento del joven desde sus comienzos en el karting hasta su presente en la máxima categoría.