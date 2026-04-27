El 26 de abril se llevaron a cabo los premios Martín Fierro de la Moda y Pampita no solo fue una de las primeras figuras en recibir un galardón, ganó en la categoría Mejor estilo en redes, sino que también quedó en el centro de la escena por su reacción cuando Sofía “La Reini” Gonet se impuso en una terna que compartían.

La categoría en cuestión fue Mejor estilo femenino en big show, integrada por Lali (La Voz Argentina), Sofía Gonet (MasterChef Celebrity), Wanda Nara (MasterChef Celebrity) y Carolina “Pampita” Ardohain (Los 8 escalones). Finalmente, la influencer se llevó la estatuilla tras destacarse con sus looks en el reality de cocina.

Martín Fierro de la Moda: qué hizo Pampita cuando ganó La Reini

Ubicada en primera fila, Pampita reaccionó de inmediato: aplaudió el logro de su colega mientras La Reini, visiblemente emocionada, se acercaba al escenario. En el camino, la influencer le tiró un beso y le extendió la mano.

Martín Fierro de la Moda: qué hizo Pampita cuando ganó La Reini (captura de Telefe)

Lejos de cualquier gesto incómodo, Pampita respondió con calidez: le dio la mano y le gritó “¡felicitaciones!”, acompañando el momento con una sonrisa.

Martín Fierro de la Moda: qué hizo Pampita cuando ganó La Reini (captura de Telefe)

La actitud de la modelo no pasó desapercibida en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron su amabilidad y compañerismo, en contraste con otras reacciones más frías y comptetitivas que suelen verse en este tipo de premiaciones.

Qué dijo La Reini tras ganar el Martín Fierro de la Moda (captura de Telefe)

Qué dijo La Reini tras ganar el Martín Fierro de la Moda

Ya con el premio en mano, Sofía “La Reini” Gonet expresó su emoción: “Muchas gracias. Para mí esto es inimaginable. No sé qué decir porque jamás creí que podía ganar este premio. Es un honor estar acá y compartir la terna con semejantes íconos absolutos”.