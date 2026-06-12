La salida de Evelyn Von Brocke de APTRA sigue generando repercusiones. La periodista realizó fuertes declaraciones que podrían derivar en una nueva batalla judicial.

LAS DURAS ACUSACIONES DE EVELYN VON BROCKE

Durante la entrevista con Intrusos, la periodista sostuvo que recibió información sobre presuntas situaciones irregulares vinculadas a integrantes de APTRA. Sin mencionar nombres, afirmó que existen denuncias de distinta índole que, según su versión, serían conocidas por las autoridades de la entidad.

“Ya no tengo ganas de ser parte de eso. Si te escribe mucha gente donde te dicen que hay una persona dentro de APTRA que estuvo armando con una denuncia de abuso sexual, que hay una persona con una denuncia penal, que hay una persona denunciada por apropiarse de una herencia, ya me parece gravísimo”, expresó.

Además, recordó la documentación que presentó junto a Pilar Smith antes de que se profundizara el conflicto interno y cuestionó que, según ella, nunca se analizaron los planteos realizados por ambas periodistas.

En otro tramo de la entrevista, apuntó directamente contra la conducción de la asociación y aseguró que las máximas autoridades estaban al tanto de las situaciones que denunció públicamente.

Evelyn von Brocke letal contra APTRA: “Gracias por la invitación...”. CRÉDITO: Movilpress Por: MOVILPRESS

“Por eso me fui. No tengo ganas de estar en una asociación donde pasan esas cosas y donde no escuchan a las mujeres, escuchan a los hombres”, manifestó con dureza.

APTRA EVALÚA MEDIDAS LEGALES

Las declaraciones de Von Brocke no tardaron en generar repercusiones dentro de APTRA. Horas después de la emisión de la entrevista, el periodista Daniel Ambrosino, integrante de la entidad, reveló cuál sería la postura de la comisión directiva frente a las acusaciones.

Según explicó, las autoridades de la asociación decidieron recopilar el material difundido por televisión para ponerlo a disposición de los asesores legales.

“Se comunicaron miembros de la comisión directiva de APTRA y lo que me dicen con respecto a lo dicho por Evelyn es que directamente tomarán el video y se lo enviarán al abogado de la entidad para que accione judicialmente”, señaló Ambrosino.

De esta manera, el enfrentamiento entre la periodista y APTRA suma un nuevo capítulo, esta vez con la posibilidad de que la disputa escale al ámbito judicial.