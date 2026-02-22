El periodista Guille Barrios vivió un día inolvidable el viernes cuando se casó con Ramiro García Moreno en una ceremonia cargada de emoción y alegría. La pareja, que lleva años compartiendo techo, proyectos y amor por los animales, festejó este sábado con la presencia de dos colegas que no se pueden ni ver: Nancy Duré y Evelyn Von Brocke.

Guille y Ramiro festejaron su casamiento en un conocido salón de Vicente López donde reunieron a Carmen Barbieri, Pilar Smith, Anamá Ferreira, Leo Arias, Karim Cohen, y entre ellos Nancy Duré, Evelyn Von Brocke, que se volvieron a ver las caras tras la expulsión de la panelista de Bendita de APTRA.

Este hecho no enturbió la fiesta, donde ambas ni siquiera se dirigieron la palabra y solo estuvieron juntas en la foto grupal, también tuvo como invitados a los cronistas Nahuel Saa y Oliver Quiroz de Infama, y también José María Muscari, María Laura Román, flamante panelista de Gran Hermano, y la cantante Karina Ranni.

LAS FOTOS DE LA FIESTA DE GUILLE BARRIOS PARA FESTEJAR SU CASAMIENTO CON RAMIRO GARCÍA MORENO

Guille Barrios y Ramiro García Moreno (Foto: Movilpress)

Guille Barrios y Ramiro García Moreno con Virginia Demo y Flor Cabrera (Foto: Movilpress)

Karin Cohen y Guille Barrios (Foto: Movilpress)

Ana Laura Román (Foto: Movilpress)

Nancy Duré y pareja (Foto: Movilpress)

Nahuel Saa (Foto: Movilpress)

Pilar Smith (Foto: Movilpress)

Carmen Barbieri (Foto: Movilpress)

Oliver Quiroz (Foto: Movilpress)

Leo Arias (Foto: Movilpress)

Evelyn Von Brocke, Pilar Smith, Anamá Ferreira y Carmen Barbieri (Foto: Movilpress)

Leo Arias (Foto: Movilpress)

Gustavo Méndez y pareja (Foto: Movilpress)

Karina Ranni (Foto: Movilpress)

Guille Barrios y Ramiro García Moreno (Foto: Movilpress)

La foto grupal del casamiento de Guille Barrios y Ramiro (Foto: Movilpress)

