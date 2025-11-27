Los picantes comentarios que Daniel Gómez Rinaldi había hecho sobre Pilar Smith le valieron una carta documento de parte de su colega, tras lo cual se debió retractar, le generó un pico de estrés este jueves por la tarde, cuando se descompensó en vivo en plena discusión con Evelyn von Brocke.

El mal momento de Gómez Rinaldi se dio cuando Von Brocke se refirió al reparto de la herencia de Antonio Gasalla, como parte de la cruenta interna al interior de Aptra. “¡Ay, no!”, exclamó agarrandose la cabeza con las dos manos.

“No puedo seguir escuchando, me voy del móvil”, enfatizó entre sollozos que muchos se tomaron a risa.

“¡Respeten la intimidad de los artistas, por favor!”, se exasperó.

El momento Daniel Gómez Rinaldi se desplomó en vivo

Acalorado por el debate al límite, con apenas tres horas de sueño, sin almorzar y acalorado en el estudio de Radio Rivadavia, ese combo fue explosivo para Daniel.

Daniel Gómez Rinaldi se desvaneció en vivo.

Por más que se abanicó con su mano, se levantó y al instante se desplomó frente a la cámara.

El momento contó con una cuota importante de dramatización, en el suelo se tomaba el pecho y la cabeza alternativamente, mientras lo abanicaban y trataban de asistir.

Las risas en el estudio de Los Profesionales de Siempre se dispararon al unísino, pero Flor de la Ve intentó empatizar con su amigo: “Chicos, le bajó la presión”.

“Me dolía la cabeza y no aguanté”, aclaró Daniel Gómez Rinaldi una vez recuperado.