Esta semana Flor de la Ve, Luisa Albinoni, y más recientemente Flor Peña, revelaron que desde la productora LaFlia de Marcelo Tinelli les debe varios meses de sueldo, y ahora Daniel Gómez Rinaldi explotó al aire en Bendita contra el conductor.

Tras un informe del ciclo de Beto Casella en el que se mostraron a varios de los damnificados, Gómez Rinaldi recordó cuando trabajó en el Bailando. “No era nadie, pero trabajé en septiembre y cobré en marzo (del año siguiente)”, relató.

Foto: Captura El Nueve y América TV

La bronca del panelista fue creciendo con el correr de los minutos, pero terminó de estallar al conocer el caso de La Tía Sebi, un influencer que fue a trabajar durante tres meses desde Ramon Mejía al streaming y no cobró ni un día.

DANIEL GÓMEZ RINALDI FULMINÓ A MARCELO TINELLI Y LO INSTÓ A QUE LE PAGUE A SUS EMPLEADOS

“¿Sabés lo que más bronca me da, lo que más me molesta, Beto? Yo vengo hablando desde hace rato en Implacables, en mi programa, que me da bronca que un tipo que hizo tanta plata, y reconozco que dio mucho trabajo, pero así te llenaste…”, recordó en el inicio.

“Así como tenés dinero para comprarte propiedades y hacerte viajes como los que te estás haciendo ahora, merecidísimos seguro, pero pagá a los empleados. Pagale a la gente, no solo a los famosos para que no hablen, sino a los empleados de atrás, productores y tanto”, reclamó Gómez Rinaldi.

Foto: Captura El Nueve y Instagram

“Siempre hay reestructuración, siempre echan gente de las productoras y esto de que no está produciendo ahora programas no es nuevo. ¿Cuánto hace? El Cantando fue un fracaso, tu reality una porquería que a nadie le importa (…) que te lo levantaron al segundo programa porque hiciste una porquería y es una vergüenza que alguien que fue número uno haga esa porquería para la TV”, cerró, casi sin respirar.

