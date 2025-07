La decisión de Marcelo Tinelli de hacer reducción de personal dentro de Laflia fue el tema del lunes en Los Profesionales de Siempre, y como los comentarios de Flor de la Ve le cayeron mal a empresario, el dueño de la productora hizo un descargo en su canal de difusión de WhatsApp, donde además hizo pública la reacción de la conductora.

“Ayer una conductora dijo barbaridades mías porque según ella estaba cerrando mi productora algo que es mentira y estaba haciendo reestructuración de personal”, comenzó Tinelli su explicación.

“Le escribí de muy buena manera a ella, de manera personal porque le tenía un gran cariño y le había dado trabajo muchos años y habíamos hecho muchas cosas juntos. No entendía por qué tanto resentimiento”, continuó.

Entonces aclaró: “Cuando me contestó, después de muchas horas, entendí por qué mucha gente se quedó dolida por cosas que uno ni se entera y siento que tampoco fueron así”.

LA RESPUESTA DE FLOR DE LA VE Y LA REACCIÓN DE MARCELO TINELLI

Luego, Tinelli pegó la respuesta de Flor: “Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Sí, me tenías cariño, lo disimulaste muy bien. Cuando fuiste gerente de América no hiciste más que meterme el dedo en el culo desde que asumiste, igual no soy rencorosa”.

Después de la repercusión que tuvo el ida y vuelta con Flor de la Ve, que Ángel de Brito replicó en X, Marcelo Tinelli cerró su grupo de difusión de WhatsApp.

TOMÁS DENTE FULMINÓ A FLOR DE LA VE

“Entiendo que Flor tiene derecho a decir y hacer lo que quiera. Pero uno antes que nada en este medio tiene que ser agradecido. (...) Y Marcelo fue muy generoso con ella, la posicionó y la catapultó a lo más alto de la fama, dándole un lugar destacadísimo en el jurado del Bailando, en Los Roldán”, disparó Tomás Dente.

“Tinelli a mí me parece una persona indefendible. Ahora, que vos Flor estés mezclando las pasiones personales con tu descargo te transforma en una persona absolutamente rencorosa y subjetiva”, siguió.

“Fuiste la preferida de Gerardo Sofovich, y Cintia Fernández te enrostró en LAM que vos la dejaste sin laburo. Te metiste con el laburo de ella. ¿No pensaste en que Cintia era una laburante en su familia?“, sentenció.