Flor Vigna atraviesa uno de los momentos más impactantes de su carrera. El 26 de abril, la cantante y actriz se consagró campeona en México tras vencer a la streamer Alana Flores en la Supernova Génesis 2026, y desde entonces su vida dio un giro total.

Todavía en suelo mexicano, Vigna compartió un video en sus redes sociales donde se la vio completamente movilizada, con lágrimas en los ojos y visiblemente en shock por todo lo que está viviendo. La repercusión fue inmediata: no solo por el triunfo deportivo, sino también por el fuerte crecimiento en su popularidad.

Flor Vigna, en shock tras ser campeona de boxeo en México: sumó un millón de seguidores y recibe ofertas

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“Mi gente linda, todavía no caigo”, comenzó diciendo Flor en Instagram, donde relató el detrás de escena de estas horas intensas.

“Está pasando todo lo que siempre soñé. Hay muchas propuestas de trabajo que ni yo puedo creer”, confesó, dejando en claro que su victoria abrió puertas inesperadas.

En su testimonio, Flor Vigna detalló el vértigo del momento: jornadas laborales intensas, entrevistas en medios importantes y una agenda que no para de crecer. “Mañana hay toda una rueda de prensa, un montón de entrevistas. Después les voy a contar bien”, adelantó sobre su presente en México, donde su figura explotó mediáticamente.

Pero uno de los datos que más sorprendió fue el impacto en redes sociales. “Acabo de subir un millón de seguidores en Instagram. Nunca me pasó algo así de grande”, reveló, aún sin poder dimensionar el fenómeno que generó su triunfo.

La emoción fue el hilo conductor de todo el mensaje de Vigna. “No llego a leer todos los mensajes, no llego a responder… estoy en shock. No lo entiendo todavía”, expresó con sinceridad, mostrando un costado íntimo en medio del éxito.

Este logro no solo marca un antes y un después en su faceta deportiva, sino también en su carrera artística y mediática. Con nuevas oportunidades en el horizonte y una exposición internacional en pleno crecimiento, Flor Vigna se posiciona en una etapa clave que podría redefinir su camino profesional.

Mientras tanto, ella misma lo resume con una palabra: “Gracias”. Una forma simple, pero contundente, de reflejar el momento más inesperado y transformador de su vida.