Este martes, los famosos acudieron a la avant premiere de El Diablo Viste a la Moda 2, que reunió a las figuras más destacadas del espectáculo y la moda local en un evento que combinó arte, cine y mucho glamour.

La propuesta fue clara: cada invitado se convirtió en parte del show, y los looks hablaron por sí solos. Desde lo clásico hasta lo más jugado, la alfombra roja fue una pasarela de identidades y tendencias.

Juana Viale, ganadora del Martín Fierro de Oro eligió el dramatismo elegante con un vestido largo al cuerpo en rojo intenso de Gino Bogani, de silueta minimalista pero con mucha presencia. El escote recto delineado en negro enmarcó sus hombros y sumó un toque teatral. Completó el look con el cabello recogido tirante, maquillaje de ojos intensos y joyería discreta.

Juana Viale y Gino Bogani (Foto: Movilpress)

La noche fue una verdadera pasarela de celebridades de la moda y el especáculo local: Coco Fernández, Fabián Medina Flores, Claudio Cosano, Mariano Martínez y Melina, Marcelo Tinayre, Marta Fort, Flor de la Ve, Juli Castro, Valentina Salezzi, Angie Landaburu, Juli Poggio, Verónica de la Canal, Gustavo Pucheta y Fabián Paz, Cande Ruggeri, Christian Sancho y Panni Margot, Stephanie Demner, Emily Lucius, Roberto Piazza y Walter Vázquez, Robertito Funes Ugarte y César Juricich desfilaron sus mejores apuestas de moda.

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Coco Fernández, Claudio Cosano, Mariano Martínez, Juana Viale y Fabián Medina Flores (Foto: Movilpress)

Coco Fernández, Claudio Cosano, Mariano Martínez y Fabián Medina Flores (Foto: Movilpress)

Coco Fernández y Mariano Martínez (Foto: Movilpress)

Coco Fernández (Foto: Movilpress)

Mariano Martínez y Melina (Foto: Movilpress)

Juana Viale (Foto: Movilpress)

Juana Viale (Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

Teresa Calandra (Foto: Movilpress)

Sol Miranda (Foto: Movilpress)

Evangelina Bomparola y Angie Landaburu (Foto: Movilpress)

Emily Lucius (Foto: Movilpress)

Flor de la Ve (Foto: Movilpress)

Nicole Neumann (Foto: Movilpress)

César Juricich y Antonella Benvenaste (Foto: Movilpress)

Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Movilpress)

Adriana Costantini (Foto: Movilpress)

Justina Bustos (Foto: Movilpress)

Barby Franco (Foto: Movilpress)

Matilda Blanco (Foto: Movilpress)

Marcela Tinayre (Foto: Movilpress)

Soledad Solaro (Foto: Movilpress)

Verónica Varano (Foto: Movilpress)

Fabián Zitta y sus musas (Foto: Movilpress)

Mónica Antonópulos (Foto: Movilpress)

Elba Marcoveccchio (Foto: Movilpress)

Liliana Parodi (Foto: Movilpress)

Benito Fernández (Foto: Movilpress)

Stephanie Demner (Foto: Movilpress)

(Foto: Movilpress)

Natalia Antolin y Melisa Garat (Foto: Movilpress)

Marta Fort (Foto: Movilpress)

Flor Torrente (Foto: Movilpress)

Fabián Paz y Gustavo Pucheta con sus musas (Foto: Movilpress)

Valentina Salezzi (Foto: Movilpress)

Juli Poggio (Foto: Movilpress)

Lara Bernasconi (Foto: Movilpress)

Rossella Della Giovampaola (Foto: Movilpress)

Verónica de la Canal (Foto: Movilpress)

Cecilia Roth (Foto: Movilpress)

Carolina Kopelioff (Foto: Movilpress)

Iván de Pineda (Foto: Movilpress)

Juli Castro (Foto: Movilpress)

Eduardo Costantini y Elina Fernández (Foto: Movilpress)

Cande Ruggeri (Foto: Movilpress)

Christian Sancho y Panni Margot (Foto: Movilpress)

Gastón Cocchiarale (Foto: Movilpress)

Gastón Cocchiarale (Foto: Movilpress)

Gastón Cocchiarale (Foto: Movilpress)

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