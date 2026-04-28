Este martes, los famosos acudieron a la avant premiere de El Diablo Viste a la Moda 2, que reunió a las figuras más destacadas del espectáculo y la moda local en un evento que combinó arte, cine y mucho glamour.
La propuesta fue clara: cada invitado se convirtió en parte del show, y los looks hablaron por sí solos. Desde lo clásico hasta lo más jugado, la alfombra roja fue una pasarela de identidades y tendencias.
Juana Viale, ganadora del Martín Fierro de Oro eligió el dramatismo elegante con un vestido largo al cuerpo en rojo intenso de Gino Bogani, de silueta minimalista pero con mucha presencia. El escote recto delineado en negro enmarcó sus hombros y sumó un toque teatral. Completó el look con el cabello recogido tirante, maquillaje de ojos intensos y joyería discreta.
La noche fue una verdadera pasarela de celebridades de la moda y el especáculo local: Coco Fernández, Fabián Medina Flores, Claudio Cosano, Mariano Martínez y Melina, Marcelo Tinayre, Marta Fort, Flor de la Ve, Juli Castro, Valentina Salezzi, Angie Landaburu, Juli Poggio, Verónica de la Canal, Gustavo Pucheta y Fabián Paz, Cande Ruggeri, Christian Sancho y Panni Margot, Stephanie Demner, Emily Lucius, Roberto Piazza y Walter Vázquez, Robertito Funes Ugarte y César Juricich desfilaron sus mejores apuestas de moda.