En una noche marcada por el glamour y la impronta fashionista, Moria Casán, Yuyito González, Laurita Fernández y Martita Fort apostaron a una estética en común donde el encaje, las transparencias y las siluetas al cuerpo fueron protagonistas.

Predominó una paleta clásica en blanco, negro y nude, con guiños lenceros, corsetería y texturas que aportaron sensualidad sin perder elegancia.

Los looks oscilaron entre lo romántico y lo audaz: desde vestidos largos bordados con mangas translúcidas y recortes estratégicos, hasta diseños completamente transparentes con corset a la vista y abrigos de impacto.

También hubo espacio para propuestas más modernas, como el mix de mini vestido con tul y sastrería, que sumó un aire fresco y contemporáneo. En conjunto, los estilismos de los famosos para la gala de la revista Caras reflejaron una tendencia clara: equilibrio entre sofisticación y atrevimiento.

TODOS LOS LOOKS DE LOS FAMOSOS EN UNA NOCHE DE MODA Y TENDENCIA

El look de Moria Casán en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Los looks de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

El look de Laurita Fernández en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

El look de Flavia Palmiero en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

El look de Anabel Sánchez en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

El look de Marcelo Polino en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

El look de Benito Fernández en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

El look de Ana Rosenfeld en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

El look de Débora Plager en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Los looks de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Los looks de Christian Sancho y Celeste Muriega en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

El look de Angie Landamburu en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

El look de Anamá Ferreira en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

El look de Yuyito González en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

El look de Panam en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

El look de Mauricio Macri en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Los looks de Marcelo Longobardi y Laura Palermo en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

El look de Rocío Marengo en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

El look de Martita Fort El look en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

El look de Alejandra Maglietti en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

El look de Natalie Weber en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

El look de Luis Ventura en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

El look de Yanina Screpante en la gala de una revista (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.