El amor va sobre ruedas… y a toda velocidad. Franco Colapinto y Maia Reficco fueron fotografiados en una salida súper relajada que confirma que la relación va viento en popa.

En imágenes exclusivas de Ciudad Magazine, la pareja se mostró distendida mientras compartía un café junto a su amiga, la influencer Ailin Tokman. Con un look urbano y charla cómplice, Franco y Maia marcaron el encuentro en una confitería, donde se los vio muy conectados y disfrutando de un momento lejos del ruido mediático.

En las fotos, Maia apostó por un outfit casual con buzo oversize y jean, mientras que Franco optó por un estilo relajado con gorra y sweater, fiel a su impronta descontracturada. Juntos, se mostraron atentos el uno al otro, dejando en claro que la relación avanza a paso firme.

Foto: RS Fotos

Pero el tiempo apremia: la pareja se prepara para viajar a Miami, donde el piloto argentino competirá el próximo fin de semana en el Gran Premio de Miami, correspondiente a la cuarta fecha del calendario de la Fórmula 1.

Así, entre cafés, risas y planes internacionales, Colapinto y Reficco consolidan su historia… una que, claramente, no piensa frenar.

Foto: RS Fotos

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LA FOTO DE FRANCO COLAPINTO Y MAIA REFICCO QUE CONFIRMA EL ROMANCE

La relación entre Franco Colapinto y Maia Reficco volvió a quedar en el centro de la escena tras la difusión de una imagen en la que se los ve juntos en una pista de karting en Zárate. La foto fue compartida por LAM, confirmando la primicia de Gustavo Méndez, que anunció el romance en marzo de este año.

Según trascendió, ambos fueron vistos compartiendo un momento distendido en ese entorno, lo que no pasó desapercibido para los fanáticos. El piloto está en Argentina actualmente ya que protagonizará un histórico Road Show de Fórmula 1 en Buenos Aires, donde conducirá un monoplaza Lotus E20 por las calles de Palermo el domingo 26 de abril.

El evento celebra su llegada al equipo Alpine F1 y busca acercar la máxima categoría a los fanáticos locales. En ese contexto, Franco y la actriz se mostraron juntos en público, confirmando así su vínculo sentimental.