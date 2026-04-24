El evento de Franco Colapinto en Buenos Aires ya genera expectativa total y Moria Casán abordó el tema en La Mañana con Moria.

El piloto se presentará el domingo 25 de abril en el Road Show to BA 2026, con una exhibición en Palermo que comenzará pasadas las 11, aunque las puertas abrirán desde las 8:30.

El despliegue incluye cortes de calles en la zona de Avenida Libertador y Sarmiento, además de shows musicales con artistas como Luck Ra y Soledad Pastorutti.

Pero en la previa, lo que debía ser una cobertura festiva terminó en un momento inesperado y viral en La Mañana con Moria, cuando un móvil en vivo dejó en shock a Moria Casán.

Desde el lugar, el notero mostraba la magnitud del operativo cuando decidió entrevistar a una pareja que estaba en la zona. Sin embargo, las respuestas no fueron las esperadas.

Dos vecinos criticaron el evento de Colapinto y dejaron en shock a Moria Casán (captura de eltrece)

Dos vecinos criticaron el evento de Colapinto y dejaron en shock a Moria Casán

Notero:—El despliegue que hay es a otro nivel. Estamos en Sarmiento y en Avenida Libertador. Se cortaron más de 12 calles y hay más de 10 ingresos para el público... Vamos a hablar con este señor y señora. ¿Cómo está preparada para este mega eventazo?

Señora: -No estamos preparados para esto. Esto es un inconveniente.

Moria Casán (tentada): -Amé, jajaja. Están hinchados las pelotas.

Señor: -Es un inconveniente. No me interesa. Para mí la Fórmula 1 tiene el mismo interés que el hockey sobre hielo.

Ante la contundencia de las respuestas, el cronista decidió cortar rápidamente la nota y seguir con el móvil.

Dos vecinos criticaron el evento de Colapinto y dejaron en shock a Moria Casán (captura de eltrece)

La reacción de Moria Casán en vivo

Moria Casán:—Es un buen evento, igual. Agarraron justo a estos dos.

María Fernanda Callejón:—Andá para otro lado.

Moria Casán:—Les molesta.