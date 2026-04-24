El relato de Camila Mayan sobre el percance que tuvo en pleno acto sexual con una pareja se volvió viral, y todas las miradas otra vez se posaron sobre Alexis Mac Allister.

“Yo estaba ahí dándolo todo en el acto sexual, con el hombre finalizando”, comenzó con pudor la modelo.

Entonces, Ana Laura Espósito, la conductora del programa de Luzu, resumió: “Estaba haciendo un p... Corta la bocha”.

Cami Mayan. (Foto: @camimayan)

“Finaliza él... Yo hago mi trabajo...”, continuó la panelista en vivo, y desató las críticas y bromas de la hermana de Lali y de Noelia Marzol.

Las chicanas a Cami y qué hizo mal

“¿Cómo estaba haciendo mi trabajo? ¡Lo hacés porque querés! ¿Estás trabajando en Only Fans y no sabemos?“, disparó Marzol.

Camila Mayan en microbikini en tonos tierra. (Foto: Instagram/@camimayan).

“El problema es que lo que tenía que hacer lo hice mal y se me fue para el otro lado”, detalló.

Ahí, Noelia exclamó: “¡El sifoncito! ¡Me muero!”.

Cami Mayan (Foto: Movilpress)

Describiendo los gestos del momento, Cami agregó: “Lo mejor es el momento en el que yo hago. No sé qué hago”.

“¡Ella tragó mal!”, explotó Espósito.

“Tuve muchos errores”, reconoció Camila Mayan.