La casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a vivir una noche de máxima tensión con una nueva gala de eliminación que definió quién debía abandonar el reality de Telefe.

Con las cartas ya echadas, el conductor anunció el resultado y confirmó la salida del nuevo jugador: "Abandona, deja Gran Hermano... ¡Cola!“, dio a conocer Santiago del Moro, en referencia a Esteban Cola.

Antes de cruzar la puerta, Cola abrazó a cada uno de sus compañeros y compartió unas emotivas palabras: "Me voy bien, no se preocupen de verdad. Me voy a divertir mucho, gracias“.

Foto: Captura (Telefe)

Durante la despedida, también recibió palabras de reconocimiento por parte del equipo y de sus compañeros, quienes destacaron su personalidad y su forma de jugar: “Les voy a decir algo. Algunos de ustedes han sido los mejores compañeros que yo pude pedir en esta edición de MasterChef, no mentira. Jugan, diviertanse y sean felices. Y como siempre digo arte, arte, arte. Los quiero, soy feliz”

La salida terminó con una despedida llena de abrazos, gritos y emoción, mientras sus compañeros lo acompañaron hasta el último momento. Antes de irse, Cola dejó una última frase que generó risas y emoción: “La próxima vez que me vean no voy a estar más soleter, chau. ¡Me voy a comer una hamburguesa!”.

Esteban Cola: “La próxima vez que me vean no voy a estar más soleter, chau. ¡Me voy a comer una hamburguesa!”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ALEJANDRA MAJLUF QUEBRÓ EN LLANTO Y PIDIÓ DISCULPAS A DOS PARTICIPANTES EN PLENA GALA DE GRAN HERMANO: “YO NO SOY MALA”

La última gala de Gran Hermano: Generación Dorada estuvo marcada por un momento de máxima tensión cuando Alejandra Majluf rompió en llanto al intentar disculparse públicamente con Daniela “Pestañela” Celis y Romina Uhrig por una serie de comentarios que generaron un fuerte rechazo entre sus compañeros.

Visiblemente afectada, la participante tomó la palabra y reconoció su error: “Tal vez es el momento de pedir disculpas públicamente porque a mí nunca me pasó lo que pasó ayer. Hice un comentario muy desafortunado. Quiero pedirles disculpas a las personas a las que se los hice“, comenzó diciendo.

"Hice un comentario muy inapropiado sobre el cuerpo de una de las participantes (por Daniela), que es una bomba, pero lo hice para halagar a otra. Quise hacer algo que no está nada bien y este es un buen momento para pedir disculpas porque yo siempre digo que hay que ser impecable con las palabras“, expresó.

Foto: Captura (Telefe)

Sin embargo, el pedido de perdón no alcanzó para calmar el clima dentro de la casa: “Toda la casa se me vino encima, es muy duro. Yo me quiero ir. Este es un buen momento, aunque estoy en placa, para que la gente, si quiere, me saque“, lanzó entre lágrimas.

Además, le habló directamente a Romina, una de las participantes involucradas en el conflicto: "Disculpá, Romina. Si podés disculparme y mirarme, te pido mis sinceras disculpas. No tengo otra cosa más que hacer que pedir disculpas“, manifestó, pese a que su compañera evitó mirarla por momentos.

"Yo no soy mala, como dijiste. A mí me importa mucho lo que está pasando afuera, tengo una hija“, sostuvo. Y cerró, muy angustiada: ”No me gusta esto, no me lo merezco, yo no soy así“.