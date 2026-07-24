La convivencia en Gran Hermano: Generación Dorada volvió a estallar y esta vez las protagonistas fueron Mariela Prieto y Tamara Paganini, quienes protagonizaron un explosivo enfrentamiento que dejó a toda la casa en shock.

Todo comenzó con una fuerte discusión que rápidamente escaló de tono. Mientras las participantes se gritaban cara a cara, comenzaron a volar los insultos y las provocaciones.

Con el clima completamente fuera de control, Mariela y Tamara continuaron desafiándose, mientras el resto de los participantes intentaba evitar que la pelea pasara a mayores: "¡No me toques!“, gritó una de las jugadoras, visiblemente alterada.

Foto: Captura de video de X (@MundoFamososOk)

Ante la escalada del conflicto, comenzaron los pedidos insistentes para que Mariela abandonara la escena y se dirigiera al confesionario: "¡Mariela, al confesionario, por favor!“, repitió el Big en varias oportunidades.

Finalmente, después de varios minutos de máxima tensión, Mariela accedió a retirarse, mientras dentro de la casa todavía se escuchaban gritos, exclamaciones de nerviosismo.

¡Qué momento!

Foto: Captura (Telefe)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ALEJANDRA MAJLUF QUEBRÓ EN LLANTO Y PIDIÓ DISCULPAS A DOS PARTICIPANTES EN PLENA GALA DE GRAN HERMANO: “YO NO SOY MALA”

La última gala de Gran Hermano: Generación Dorada estuvo marcada por un momento de máxima tensión cuando Alejandra Majluf rompió en llanto al intentar disculparse públicamente con Daniela “Pestañela” Celis y Romina Uhrig por una serie de comentarios que generaron un fuerte rechazo entre sus compañeros.

Visiblemente afectada, la participante tomó la palabra y reconoció su error: “Tal vez es el momento de pedir disculpas públicamente porque a mí nunca me pasó lo que pasó ayer. Hice un comentario muy desafortunado. Quiero pedirles disculpas a las personas a las que se los hice“, comenzó diciendo.

"Hice un comentario muy inapropiado sobre el cuerpo de una de las participantes (por Daniela), que es una bomba, pero lo hice para halagar a otra. Quise hacer algo que no está nada bien y este es un buen momento para pedir disculpas porque yo siempre digo que hay que ser impecable con las palabras“, expresó.

Foto: Captura (Telefe)

Sin embargo, el pedido de perdón no alcanzó para calmar el clima dentro de la casa: “Toda la casa se me vino encima, es muy duro. Yo me quiero ir. Este es un buen momento, aunque estoy en placa, para que la gente, si quiere, me saque“, lanzó entre lágrimas.

Además, le habló directamente a Romina, una de las participantes involucradas en el conflicto: "Disculpá, Romina. Si podés disculparme y mirarme, te pido mis sinceras disculpas. No tengo otra cosa más que hacer que pedir disculpas“, manifestó, pese a que su compañera evitó mirarla por momentos.

"Yo no soy mala, como dijiste. A mí me importa mucho lo que está pasando afuera, tengo una hija“, sostuvo. Y cerró, muy angustiada: ”No me gusta esto, no me lo merezco, yo no soy así“.