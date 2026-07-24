La visita de Daniela Celis a la casa de Gran Hermano Generación Dorada fue fugaz, pero, tal como ocurrió durante su participación en la edición 2022, dejó huella.

Esta vez fue el propio Santiago del Moro quien sorprendió a todos al despedir a Pestañela con un mensaje tan profundo como conmovedor que emocionó a los participantes y al público.

Desde el estudio, pero a través del televisor de la casa, Del Moro recordó el apasionado beso que Daniela y Thiago Medina se dieron durante su paso por el reality.

El conmovedor mensaje de Santiago del Moro a Daniela Celis que emocionó a toda la casa de Gran Hermano

Santiago del Moro sorprendió a Daniela Celis con sus emotivas palabras en vivo

“Dani, pará. Te quiero despedir. ¿Cómo olvidar tu paso por Gran Hermano? ¿Cómo olvidar el día que les dije si se querían dar un piquito con Thiago porque había ganado la prueba del líder?”, recordó el conductor.

Visiblemente emocionada, Celis respondió: “Fue lo mejor que me pudiste haber hecho, porque gracias a ese beso conocí al amor de mi vida y llegaron mis hijas. Todo es perfecto en la vida”.

Acto seguido, Santiago reveló por primera vez cuál fue la impresión que le generó el casting de Daniela antes de que ingresara al reality y conmovió a todos con sus palabras.

Qué vio de especial Santiago del Moro en el casting de Daniela Celis

“La previa nunca se la conté a nadie. Cuando vi los castings de los posibles candidatos, vos me flasheaste porque, además de tu belleza y de esa transparencia que traspasa la pantalla, tenés una frescura y una verdad increíbles”, expresó.

Luego continuó: “Contabas cosas reales, de una chica que pasó un montón de carencias, pero siempre desde el amor, desde las ganas de salir adelante; nunca desde el resentimiento ni instalada en el enojo”.

El conductor también destacó la esencia que, según él, Daniela nunca perdió.

“Y seguís con esa misma dulzura y esa misma empatía con el otro. Tenés una cuota de humanidad que te hace tan única, tan fresca, tan femenina, tan Pestañela, que me encanta verte llegar totalmente empoderada, madre y ya convertida en una figura del espectáculo”, afirmó.

Sin ocultar su emoción, agregó: “Pero, al mismo tiempo, seguís siendo esa misma chica que vi en el casting, que lloraba porque en el colegio la discriminaban, que ayudaba en su casa, que era re coqueta y quería triunfar, que tenía un montón de quilombos con su novio y sentía que nadie la respetaba en la vida”.

Al ver a varios participantes con lágrimas en los ojos, Del Moro cerró con una frase que terminó de emocionar a toda la casa: “Verte tan plantada y tan mujer me llena de orgullo. Te quiero”.

Completamente movilizada por las palabras del conductor, Daniela respondió entre lágrimas: “¡Wow! Te amo. Gracias siempre. No puedo creerlo. Es un sueño hecho realidad”.