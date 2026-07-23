Después de la escandalosa ruptura con Chelo Weigandt, Ángela Leiva parece haber dejado atrás el mal momento sentimental y decidió darle una nueva oportunidad al amor.

La primicia se conoció en LAM, donde Pepe Ochoa contó que la cantante está iniciando una relación con un hombre ajeno al mundo del espectáculo: “Ella está en un incipiente romance feliz con un compañero de tenis. Se conocieron del barrio“, introdujeron en el programa.

Acto seguido, el panelista reveló la identidad del afortunado: "Él es muy fachero, se llama Fede Díaz. Tenemos fotos de los dos. Está volviendo a apostar al amor. Nuestra querida, gran cantante, Ángela Leiva“.

Foto: Captura (América)

Según detallaron al aire, el vínculo nació gracias a una pasión compartida por el deporte: "Este chico, el rubio divino, se llama Fede Díaz. Se conocieron jugando al tenis porque ella practica en el barrio donde vive y él va ahí. Tienen muchos amigos en común“, explicó Pepe, mientras mostraban imágenes de la flamante pareja.

La noticia despertó la alegría del panel, que celebró que la artista vuelva a mostrarse ilusionada después de una separación que estuvo marcada por fuertes rumores y una gran exposición mediática.

En paralelo, también cambió la vida sentimental de su expareja. Chelo Weigandt rehízo su vida junto a Nayla Rosica y actualmente la pareja espera a su primer hijo, una feliz noticia que confirmó que ambos siguieron caminos diferentes tras el final de su historia con la cantante.

Foto: Captura (América)

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ÁNGELA LEIVA ROMPIÓ EL SILENCIO Y HABLÓ CÓMO NUNCA DE SU SEPARACIÓN DE CHELO WEIGANDT: “ME COMÍ UN CUENTO”

A varios meses de la sorpresa que despertó su separación de Chelo Weigandt, Ángela Leiva abrió su corazón y habló cómo nunca de cómo vivió ese difícil momento.

“Con Chelo se terminó. Duró muy poco, pero fue muy intenso. Se terminó, ¿qué querés que te diga? Voy a hablar de cómo me sentí. Yo estuve muy triste. Esta vez, sentí que era el indicado. Después de todo lo que me pasó a mí, con mis relaciones, realmente creí que era por ahí”, expresó Ángela en una nota que dio a Intrusos.

“No hace falta que haya infidelidades para que se termine una relación. A veces, hay decisiones que uno no toma y duelen porque uno piensa que está en un lugar, proyectando algo, y de un día para el otro, te dicen ‘no, ¿sabés qué? Mejor no’”, agregó.

Foto: Captura (América)

Y siguió: “Los planes eran siempre juntos, de ambas partes. Pero bueno, un día, una de las partes decidió que no iba más, una decisión unilateral que tomó él, por eso quedé tan triste”.

Ángela Leiva: “No hace falta que haya infidelidades para que se termine una relación. A veces, hay decisiones que uno no toma y duelen porque uno piensa que está en un lugar, proyectando algo, y de un día para el otro, te dicen ‘no, ¿sabés qué? Mejor no’”.

Por último, ante la consulta sobre si hay posibilidad de una reconciliación, la artista no dudó y fue categórica con su respuesta: “No, con esas cosas no se juegan. Me comí un cuento hermoso, en el cual yo era una reina enamorada, al cual ‘la amaban y la cuidaban’, y no pasó. Pero no lo culpo, igual. Pasa que, a veces, son las formas, los tiempos, las decisiones y la responsabilidad afectiva, que hoy se usa mucho esa frase, pero me parece importante resaltarla”.