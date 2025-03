Chelo Weigandt y Ángela Leiva, que se mostraban muy enamorados en redes, confirmaron su inesperada separación. Y si bien él prefirió no hablar de sus sentimientos al respecto, sí lo hizo su papá, Alejandro Weigandt.

Luego de que Ángela le contara a Ángel de Brito que está soltera y pasándola realmente mal, el padre del futbolista del Inter Miami se comunicó con Juan Etchegoyen y le contó cómo se siente su hijo tras la separación.

Chelo y Ángela se separaron. Foto: IG | chelo_weigandt

“No me meto en la vida privada de mi hijo, solamente le manejo la carrera y todas las decisiones las toma él. Me parece una falta de respeto que opine sobre sus decisiones porque ya es un pibe grande y la verdad no me meto”, aseguró aunque, segundos después, contó cómo su hijo transita su ruptura amorosa.

¿CÓMO ESTÁ CHELO WEIGANDT TRAS LA SEPARACIÓN DE ÁNGELA LEIVA?

Alejandro Weigandt contó cómo Chelo Weigandt atraviesa su separación de Ángela Leiva.

“Él está intranquilo y esto les dolió a los dos”.

“A él no le gusta estar en los medios por un tema que es medio delicado. La situación está mal. Él está intranquilo y esto les dolió a los dos, es parte de los dos”, sentenció el padre del futbolista.