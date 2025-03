En medio de la sorpresa que despertó la noticia sobre la separación de Ángela Leiva y Chelo Weigandt, el futbolista recurrió a las redes y dio que hablar con su sugestivo posteo.

“Un día a la vez, me dijo un gran amigo”, escribió Chelo en una foto que compartió en Instagram Stories, donde se lo ve entrenado y con energía puesta en su trabajo.

Por su parte, Ángela no dudó en confirmar que está soltera, pero prefirió no ahondar en su presente debido al doloroso momento que está atravesando: "Sí, es verdad: estoy separada y la estoy pasando bastante mal", le había dicho a Ángel de Brito, el conducto de LAM. Y cerró, muy movilizada: “Yo no puedo hablar del tema aún porque estoy muy triste”.

¿Qué pasó entre Ángela Leiva y Chelo Weigandt?

Foto: Captura de Instagram Stories (@chelo_weigandt) Por: Fabiana Lopez

A poco de conocerse que Ángela Leiva y Chelo Weigandt le pusieron punto final a su noviazgo, la cantante compartió cómo está atravesando esta separación.

“Hace poco habíamos pasado una nota en LAM donde le preguntamos por el supuesto casamiento porque había un rumor, y ella se rio”, había adelantado Ángel de Brito en vivo. Y agregó: “Pero en los últimos días algo pasó porque se pudrió todo porque él sacó todas las fotos de las redes sociales”.

“Le pregunté a Ángela Leiva y ella me dijo ‘Me ganaste de mano. Sí, es verdad: estoy separada y la estoy pasando bastante mal. (…) No le quise responder a nadie por ahora, pero quiero que lo sepas vos”, señaló.

Foto: Instagram (@chelo_weigandt)

“‘Yo no puedo hablar del tema aún porque estoy muy triste’”, cerró De Brito, quien además, contó que le preguntó más detalles, pero la artista se negó a brindar más información salvo que lo que más influyó en este quiebre fue “la distancia”.