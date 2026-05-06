La noche del primer show de los Jonas Brothers en Argentina tuvo un momento inolvidable: Tini Stoessel subió al escenario y, junto a Joe Jonas, interpretó el icónico tema “This is me”, el himno de la película Camp Rock que marcó a toda una generación.

El Movistar Arena explotó de emoción cuando la Triple T apareció como invitada especial, cumpliendo el sueño de miles de fans que crecieron con los hits de Disney. La química entre Tini y los hermanos estadounidenses se notó desde el primer minuto, y la ovación fue inmediata.

Joe Jonas y su novia Tatiana Gabriela por Palermo (Fotos: Movilpress).

Horas antes del show, los Jonas Brothers ya habían dejado pistas de la sorpresa: compartieron en sus redes un video escuchando una canción de Tini camino al estadio. La expectativa creció todavía más cuando Joe Jonas, en un video, anticipó la presencia de la Triple T.

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“Estoy muy emocionado, acabo de cortar el teléfono con… ella está muy emocionada. Va a ser nuestra invitada especial en nuestro primer show en Latinoamérica. Buenos Aires, ustedes tienen uno grande y nosotros vamos a tocar algo especial para todos ustedes”.

La aparición de Tini fue el broche de oro de una noche cargada de nostalgia y alegría. Además de “This is me”, la cantante argentina también interpretó “Cupido”, uno de sus grandes éxitos, ante un Movistar Arena repleto.

Tini Stoessel.Foto: prensa Por: Estefania Lisi

No es la primera vez que los caminos de Tini Stoessel y los Jonas Brothers se cruzan. Meses atrás, los músicos estadounidenses habían declarado públicamente su deseo de colaborar con la artista argentina, elogiando su talento y dejando la puerta abierta a futuras fusiones musicales.

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